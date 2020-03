UTHGRA Seccional Mar del Plata te sugiere para Hoy: Matambre a la Pizza

Queda super sabroso y la verdad es que es muy sencillo, vistoso y rápido de preparar

Lo único complicado en esta receta es asegurarte que tu carnicero de confianza te de un buen ejemplar de matambre, super tierno, ya que la cocción es más bien corta. Así que amigos manos a la obra y pidan a su carnicero que se esmere en la elección para que puedan quedar como reyes con este buenisimo matambre a la pizza.

Ingredientes

4 raciones

matambre de 1 kilo 100 gr. aproximadamente (debe ser de novillito mejor)

1 taza puré de tomate

1 ajo picadito

1 cebolla chica

1/2 morrón rojo

a gusto sal y pimienta

leche cant. necesaria

300 gr. mozzarella

2 cdas. perejil fresco picado

Pasos

50 minutos

**Preparamos la salsa** poniendo un chorro de aceite en el fondo de una olla, colocamos el ajo, cebolla y morrón, salamos y cocinamos un poco. Luego agregamos el puré de tomate, rectifivcamos sal y pimienta, tapamos y dejamos a fuego suave hasta terminar la cocción. Si querés podés agregár una cucharadita de azúcar para contrarestár la acides del tomate. Reserva

**Preparamos el matambre**: Pone sobre fuego fuerte una olla con fondo bien amplio o paellera, agregá un buen chorro de aceite y una vez caliente apoyá el matambre del lado de la grasita ( yo lo corte en dos por que no me entraba).

Sellá bien y una vez dorado dalo vuelta, cociná un poco más, salpimetá y volcá un poco más de 1/4 taza de leche sobre el. Dejá que termine la cocción y reduzca por completo la leche (hace lo mismo con la mitad de matambre reservado).

Una vez que el matambre está listo acomodarlo en la misma olla con la grasita hacia arriba, bañalo en salsa, trocitos de mozzarella, tapa y deja a fuego suave hasta que la mozzarella que funda por completo.

Retiralo y acomodalo sobre un buen plato amplio. Antes de servir espolvorealo con perejil picado fresco. Repetí la misma operación con la mitad restante.

