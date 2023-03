UTHGRA tomó un restaurante chino que cierra y deja a 11 empleados a la deriva

UTHGRA Mar del Plata inició este domingo una toma del restaurante chino «Patagonia» en defensa de los 11 trabajadores y trabajadoras que se encuentran a la deriva ante el intempestivo anuncio de cierre del establecimiento.

En las últimas horas, los responsables de este local gastronómico comunicaron a sus empleados que decidieron cerrar las puertas, sin brindar garantías ni certezas respecto a cómo continuará su situación laboral.

En este tenedor libre, además, el personal se encuentra en negro y no cobró plus de temporada, motivos que se suman a la medida iniciada por la conducción de Pablo Santín.

«Tomamos este tenedor libre en defensa de cada puesto de trabajo y no nos moveremos de acá hasta que no se aclare la situación laboral y la del establecimiento», aseguró el secretario general de UTHGRA Mar del Plata.

Comentarios

comentarios