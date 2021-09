Utilizaba el nombre de María Eugenia Vidal para cometer múltiples estafas

Dos mujeres que utilizaban el nombre de María Eugenia Vidal para cometer estafas fueron notificadas de la formación de causa tras un operativo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI).

La investigación inició luego que una empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ex secretaria en mandato de la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, denunciara que la mujer encargada en su momento de reunir fondos para campaña electoral del año 2019, utilizaba un Wathsapp con foto de perfil de la ex gobernadora para cometer estafas.

La mujer se contactó con un colaborador económico de la campaña electoral, aludiendo encontrarse en grandes problemas financieros y necesitar dinero para solventarse económica-familiarmente.

Utilizando una cuenta de tercero para evitar la persecución socio-politica; el hombre realizó varios depósitos llegando al total de $700.000 pesos en moneda nacional. Posteriormente, tomó conocimiento de que había sido engañado por autores ignorados.

Detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) tras intensa investigación identificaron a las responsables, obtuvieron una orden de allanamiento en Ecuador al 1600, donde procedió al secuestro de distintos elementos y a la notificación de la formación de la presente causa.

En el operativo se incautaron: fotocopias de varios DNI, tarjetas de CHIP de diferentes empresas prestatarias, 2 teléfonos celulares, tarjetas de crédito y debito de diferentes Bancos, carta documento, portarretrato fotografía recortada de una revista de María Eugenia Vidal.

FUENTE: El Marplatense

