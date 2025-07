Vacaciones de invierno: el detalle clave para un viaje sin preocupaciones

Muchas familias, parejas y viajeros individuales comienzan sus escapadas de invierno a distintos destinos del país y del mundo. Es una temporada ideal para desconectar, disfrutar del descanso y aprovechar las ofertas turísticas que surgen en esta época. Sin embargo, más allá del entusiasmo por conocer nuevos lugares, es fundamental priorizar la seguridad y planificar el descanso con la tranquilidad que otorga contar con un seguro de viaje. Frente a imprevistos como enfermedades, accidentes, robos o cancelaciones, una póliza adecuada puede marcar la diferencia entre una solución rápida y una crisis compleja.

En los últimos años, con el efecto post pandemia, se evidenció un aumento significativo en la contratación de seguros de viaje. La experiencia global reforzó la conciencia sobre los riesgos de viajar sin cobertura y la importancia de estar protegidos ante posibles contingencias sanitarias, cancelaciones o problemas logísticos. Actualmente, destinos con alta afluencia turística y elevados costos médicos, como Estados Unidos, Europa, Brasil o el Caribe, encabezan la lista de lugares donde se generan más asistencias o reclamos.

A ello se suman los destinos que promueven deportes extremos ( senderismo en alta montaña, esquí u otras actividades de riesgo, suelen generar más reclamos por lesiones) o presentan condiciones climáticas y sanitarias particulares (lugares con condiciones climáticas extremas que pueden afectar la salud de los viajeros).

“Entre las coberturas imprescindibles para todo viajero se destaca la asistencia médica por accidente o enfermedad, con montos adecuados según el destino. La repatriación sanitaria y de restos mortales también es esencial en casos graves. Además, resulta vital contar con cobertura para medicamentos recetados, odontología de urgencia, pérdida o demora de equipaje, y asistencia legal. Estas garantías aseguran una respuesta inmediata frente a cualquier eventualidad durante el viaje, evitando demoras, gastos excesivos o problemas burocráticos en el exterior.” expresó Federico Rúa, Líder Comercial de La Segunda Seguros.

Los reclamos más frecuentes en los seguros de viaje están relacionados con la asistencia médica por enfermedades repentinas o accidentes, especialmente en destinos donde los costos sanitarios son elevados. También son comunes los casos de pérdida o demora de equipaje, cancelación del viaje por motivos de salud o familiares, robos, demoras de vuelos y, en situaciones más graves, la necesidad de repatriación. Estos incidentes pueden suceder en cualquier tipo de viaje y, sin una cobertura adecuada, el viajero se enfrenta a costos difíciles de afrontar.

Sin embargo, es importante advertir que existen situaciones que suelen estar fuera de cobertura y que, si no se comprenden correctamente, generan confusión. Las enfermedades preexistentes no declaradas, las lesiones por deportes extremos sin cobertura específica, los incidentes bajo el efecto de alcohol o drogas, los actos negligentes o los tratamientos estéticos no urgentes suelen estar excluidos. También pueden quedar fuera los eventos derivados de actos de guerra, terrorismo o pandemias no contempladas en la póliza, así como los robos que no cuenten con una denuncia policial formal.

En este contexto, es crucial evaluar la relación costo-beneficio al momento de contratar un seguro de viaje, teniendo en cuenta que su precio puede variar ampliamente según múltiples factores. Entre ellos se encuentran la duración del viaje, el país de destino, la edad del viajero, el tipo de cobertura elegida y las actividades a realizar. Viajar a países con sistemas de salud costosos o realizar deportes de aventura incrementa el valor de la póliza, al igual que si se trata de personas mayores.

Cabe recalcar que, cada compañía maneja sus propias tarifas, por lo que comparar opciones y revisar las condiciones es clave para encontrar la mejor alternativa según las necesidades de cada viaje.

“No contar con un seguro de viaje ante una emergencia en el exterior puede tener consecuencias significativas desde el punto de vista económico y logístico. Los costos médicos en muchos países pueden alcanzar cifras impagables, la atención puede negarse sin garantía de pago, y una repatriación médica puede superar ampliamente la capacidad financiera de cualquier familia. A ello se suman la pérdida de reservas no reembolsables, los problemas legales o crediticios por deudas médicas, y el enorme estrés que implica enfrentar una situación crítica sin respaldo. Por todo esto, viajar seguro hoy no es un lujo, sino una necesidad.” concluyeron desde La Segunda Seguros.

