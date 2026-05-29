Vacaciones de invierno: el Mundial divide a los viajeros y redefine las reservas

Este invierno el Mundial modifica hábitos de consumo. Brasil, Caribe y los destinos de nieve encabezan la demanda.

Con el receso invernal cada vez más cerca, las agencias de turismo empiezan a registrar un aumento en las consultas y reservas, tanto para destinos nacionales como internacionales. Brasil, el Caribe, Europa y los centros de esquí locales aparecen entre los favoritos de la temporada, en un contexto donde la financiación vuelve a ser determinante para cerrar operaciones y donde el Mundial de fútbol impacta, aunque de manera dispar, en el comportamiento de los viajeros.

En cuanto a los centros de esquí, desde el sector aseguran que el escenario de este año es distinto al de 2025, cuando la escasez de nieve afectó fuertemente a los destinos invernales argentinos. Ahora, con mejores expectativas climáticas y promociones activas, el mercado muestra ciertas señales de recuperación. “Notamos un cambio en la demanda, ya que el año pasado no hubo nieve y fue una mala temporada”, explicó Matías Mute, de Promociones Aéreas. “Hay varios escenarios este año: por ejemplo muchos tienen pases activos comprados de la temporada anterior para usar en esta”, agregó. A nivel internacional, el interés se concentra principalmente en playas y ciudades con temperaturas cálidas. Según Mute, “hay mayor demanda por Aruba, Cancún, Punta Cana y Miami”, aunque advirtió que julio coincide con temporada alta y valores más elevados, especialmente en Miami y el Caribe.

En el plano local, Bariloche, Ushuaia, Las Leñas y San Martín de los Andes lideran las búsquedas para quienes apuntan a vacaciones vinculadas a la nieve y los deportes de invierno. También aparecen con fuerza destinos clásicos como Iguazú, Mendoza y Salta, impulsados por escapadas familiares y turismo interno.

En paralelo, Brasil vuelve a consolidarse como una de las opciones más elegidas por los argentinos. Pablo Aperio, CEO de Travel Services, sostuvo que “Río de janeiro y Buzios vienen a la cabeza. Brasil siempre es un destino que se viene manteniendo fuerte desde los últimos años. Tiene playas, buenas temperaturas para el invierno y muy buenas opciones en términos de precios y paquetes”.

Europa también gana protagonismo en esta temporada. “España viene muy fuerte, sobre todo Barcelona. Mucha gente elige ese destino porque ya es verano europeo y combina playa con ciudad”, explicó Aperio. Estados Unidos, en tanto, continúa entre los destinos predilectos, especialmente Miami y Nueva York.

El Mundial modifica hábitos de viaje

Aunque el Mundial atraviesa buena parte del calendario previo a las vacaciones de invierno, el impacto sobre el turismo no es uniforme. Desde las agencias reconocen que existe un grupo de viajeros que organiza sus vacaciones alrededor del torneo y otro que directamente posterga cualquier plan para seguir los partidos desde Argentina.

“El impacto es relativo. Hay gente que arma su viaje en torno al Mundial y otra que durante esas semanas no piensa en viajar porque está focalizada en ver los partidos”, señaló Aperio. Según explicó, las provincias que comienzan el receso una vez finalizado el torneo registran menor interferencia en la demanda.

Desde Travel Services remarcaron que las consultas vinculadas al Mundial están activas. Sin embargo, Mute relativizó el efecto inmediato sobre las vacaciones de invierno: “No vemos todavía mucho apetito por el Mundial, pero en cuanto Argentina gane va a haber una revitalización de la demanda”.

En ese contexto, las agencias siguen de cerca el desempeño de la Selección, conscientes de que un avance en el torneo podría modificar rápidamente el ánimo de consumo y acelerar las reservas de último momento.

Cuotas y promociones bancarias

En un escenario económico todavía desafiante, la financiación aparece como una herramienta central para impulsar las ventas. Planes en cuotas, promociones bancarias y paquetes armados son hoy determinantes para que muchas familias concreten sus vacaciones.

El fenómeno se observa tanto en los viajes internacionales como en el turismo doméstico. Las agencias destacan que el consumidor analiza más que otros años la relación entre precio, financiación y beneficios incluidos antes de tomar una decisión.

Fuente: Ámbito

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