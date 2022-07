Vacaciones de invierno: «Recibimos mucha gente y en un contexto desfavorable económicamente”

La primera semana de vacaciones de inverno llega a su fin y los resultados no son los esperados por la mayoría del sector turístico, principalmente desde un turismo que llegó a Mar del Plata y no consume a grandes niveles.

El titular del EMTUR, Bernardo Martín, le explicó a este medio que las vacaciones “están funcionando muy bien, recibimos mucha genta y en un contexto desfavorable económicamente” y resaltó que “el poder de consumo se resintió producto de la inflación. Vino la gente que tiene su segunda vivienda en la ciudad, los martilleros explicaron que mucho movimiento en los alquileres, pero sabemos que la ocupación hotelera no estuvo a los niveles a los que estamos acostumbrados”.

Asimismo, informó a El Marplatense: “La mayor incertidumbre se generó en el grupo de personas que no planificaron venir, no olvidemos que la mayoría de los ahorros de los argentinos son en dólares y hay una cotización que no es estable, por eso demoran sus vacaciones”.

