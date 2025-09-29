Vacaciones de terror: marplatenses asaltados en un micro rumbo a Brasil

Delincuentes armados dispararon contra el vehículo, balearon los neumáticos y robaron todas las pertenencias de los pasajeros, que relataron el drama a través de redes sociales

Un micro que había salido desde Buenos Aires con destino a Río de Janeiro fue secuestrado por delincuentes armados en el estado de Paraná, Brasil. Los asaltantes balearon los neumáticos de la unidad y robaron todas las pertenencias de los pasajeros, entre ellos diez marplatenses.

Lo que debía ser un viaje de turismo y compras se convirtió en una verdadera pesadilla. Según relataron las víctimas a través de redes sociales, el micro fue interceptado por dos camionetas en ruta brasileña. Desde uno de los vehículos dispararon contra el vidrio del chofer, que resistió los impactos, y luego obligaron al colectivo a detenerse.

“Se bajaron todos encapuchados, con chalecos antibalas y armas de todas las clases”, contó una de las pasajeras, todavía conmovida, en diálogo con el sitio Mi 8. Los delincuentes subieron al micro, amenazaron a todos los pasajeros y les sustrajeron dinero, celulares, billeteras y valijas de las bauleras. Una de las mujeres se desmayó ante la violencia del hecho. Antes de escapar, los ladrones dispararon contra las ruedas para dejar el micro varado.

Entre los pasajeros había un policía, quien logró escapar y consiguió ayuda tras dos horas. Finalmente, un mecánico cambió los neumáticos y permitió que el colectivo continuara su camino.

Las víctimas denunciaron la falta de respuesta de la empresa que organizó el viaje, aunque recibieron orientación de la Embajada Argentina en Brasil. Varias de ellas iniciaron campañas solidarias para recuperar lo perdido, mientras relatan el miedo y la angustia que sufrieron: “Nos la pasamos llorando. Lo único que hicimos fue levantar las manos y pedirle a Dios que no nos hagan nada”, expresó una de las marplatenses afectadas.

Fuente: ahoramardelplata

