¡Vamos Argentina! Desde las nos enfrentamos con Países Bajos

Es el sexto enfrentamiento entre ambos seleccionados y Argentina nunca pudo vencer a su rival en el tiempo reglamentario. En los bancos están el DT de mayor edad (Louis van Gaal, de 71 años) y el más joven (Lionel Scaloni, de 46).

Argentina asume este viernes una batalla táctica ante el seleccionado de Países Bajos, uno de los cuatro invictos en Qatar 2022, con el objetivo de conseguir su clasificación a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA.

El partido se juega desde las 16.00 en el Estadio Lusail, con capacidad para 88.966 espectadores, bajo arbitraje del español Antonio Mateu Lahoz, quien estará acompañado por sus compatriotas Pau Cebrian (asistente 1), Roberto Díaz (asistente 2) y Alejandro Hernández (VAR).

El ganador de este cruce de cuartos de final conocerá previamente al rival de la siguiente instancia ya que el pentacampeón Brasil y el subcampeón vigente, Croacia, se miden desde las 12.00 en estadio Education City.

El encuentro de argentinos y neerlandeses, sexto en la historia de los Mundiales, se presenta como una revancha de la semifinal de Brasil 2014 cuando la Selección de Alejandro Sabella se impuso por penales ante el equipo dirigido, al igual que en la actualidad, por el prestigioso entrenador Louis Van Gaal.

Con 71 años, Van Gaal es el técnico de mayor edad en Qatar 2022 y exhibe una vigencia plasmada en las estadísticas. Su tercer ciclo en la «Oranje» comenzó en septiembre de 2021 por la falta de resultados de su antecesor Frank De Boer y dio a luz a una racha imbatida de 14 triunfos y 5 empates.

El plantel actual, sin las estrellas de otros tiempos pero con futbolistas de probada jerarquía, se encolumna fielmente detrás de un líder que quiso permanecer en el seleccionado a pesar de darle pelea a un cáncer.

Países Bajos, octavo mejor equipo del mundo según el último ranking FIFA, se adjudicó de forma invicta el Grupo A que compartió con Qatar, Ecuador y Senegal y posteriormente eliminó a Estados Unidos en octavos de final.

Su estilo de juego se distancia de la tradicional escuela de Johan Cruyff, una característica aceptada con naturalidad por el entrenador. «Cambié mi forma de pensar el fútbol», contó el gestor del estético Ajax campeón de Europa y de la Copa Intercontinental en los años ’90.

Van Gaal no quiso revelar las cartas para enfrentar a Argentina pero dio a entender que tiene muy bien estudiado al vigente campeón de América, que fue de menos a más en este Mundial tras debutar con una inesperada derrota ante Arabia Saudita.

Su colega argentino, Lionel Scaloni, parado en la otra punta de la pirámide etaria, ya que es el entrenador más joven del Mundial con 44 años, también alimentó ese juego de escondidas sin dar pistas sobre el dibujo táctico, la estrategia ni la formación que empleará en la vuelta a Lusail, escenario de los dos primeros partidos de la «Albiceleste».

Las especulaciones sobre los nombres alcanzan a los laterales, al mediocampista Rodrigo De Paul y al delantero Ángel Di María.

«Nunca jugamos 4-3-3 porque no tenemos extremo izquierdo», aclaró este jueves Scaloni, que en la parte del entrenamiento que no observó la prensa también probó con línea de 3/5 en defensa, con Lisandro Martínez ingresando como central por izquierda y no jugando de entrada Di María, «el único extremo que tiene el equipo», completó su descripción el técnico de Pujato.

Y justamente Di María estuvo en boca de Van Gaal por una disputa personal que mantienen desde que coincidieron en Manchester United. «Fideo» llegó a afirmar que el neerlandés fue «el peor técnico» de su carrera. «No me gustó, pero es uno de los pocos que lo ha dicho», minimizó el entrenador con pasado en otros grandes de Europa como Barcelona y Bayern Múnich.

Scaloni asumió en la previa la complejidad del enfrentamiento pero evitó proyección sobre cómo puede plantearse el partido, consciente de que «todos los rivales juegan diferente» al enfrentar a su equipo.

Argentina llegó hasta los cuartos de final liderado por su capitán Lionel Messi (3 goles), una figura respetada pero lejos de ser temida en el plantel naranja, que dispone como capitán a uno de los mejores defensores del mundo, Virgil Van Dijk (Liverpool).

«Messi no participa sin posesión», declaró Van Gaal, acaso como un indicio de lo que pueda buscar en este sexto enfrentamiento mundialista. En los cinco anteriores, Argentina nunca le pudo ganar en los 90 minutos reglamentarios pero festejó los dos más importantes: la final del Mundial ’78 (3-1 en tiempo adicionado) y las semifinales de Brasil 2014 (4-2 por penales).

Países Bajos se impuso en el otro cruce de eliminación directa (2-1, cuartos de final en Francia ’98) y goleó por 4-0 en la segunda ronda de Alemania ’74. El único empate (0-0) se produjo en la fase de grupos de Alemania 2006 cuando ambos ya estaban clasificados.

El partido de este viernes se definirá con un prórroga de 30 minutos y eventualmente tiros desde el punto penal en caso de permanecer igualado en el tiempo regular.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel (o Nahuel Molina), Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez (o Ángel Di María) y Nicolás Tagliafico (o Marcos Acuña); Rodrigo De Paul (o Leandro Paredes), Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi; Ángel Di María (o Lisandro Martínez) y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Países Bajos: Andries Noppert; Jurrien Timber, Virgil van Dijk y Nathan Aké; Denzel Dumfries, Marten de Roon, Frenkie de Jong y Daley Blind; Davy Klaassen; Cody Gakpo y Memphis Depay. DT: Louis Van Gaal.

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (España), acompañado por sus compatriotas Pau Cebrian (asistente 1), Roberto Díaz (asistente 2) y Alejandro Hernández (VAR).

Estadio: Lusail.

Hora de inicio: 16:00.

Televisa: TV Pública, TyC Sports y DSports.

