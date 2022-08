«Vamos que llegan tarde»: un colectivero les avisa a sus pasajeros por dónde va vía WhatsApp

Para que los pasajeros que toman su colectivo diariamente no tengan que esperar de más la llegada del móvil, un chofer de la Línea 74 creó un grupo de WhatsApp a través del cual les avisa por qué parte del recorrido va y los alerta para que se acerquen a las paradas correspondientes.

La actitud del colectivero se viralizó en las últimas horas, luego de que uno de los usuarios compartiera su experiencia vía Twitter. «Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer. Me agregó al grupo de WhatsApp del bondi donde el loco te avisa por dónde anda así no te clavás en la parada”, escribió Julián, quien calificó al hombre como «el verdadero tipazo» y lanzó: «Te amo, Migue».

Además de relatar el hecho, el internauta también compartió capturas de pantalla en las que pueden escucharse algunos de los mensajes del conductor. “Chicos, vamos, estamos llegando a 9 de Julio. Vamos que hoy sí llegamos tarde, cuando me vean el colectivo se van a dar cuenta”, se lo escucha decir a Miguel.

“Chicos, estoy saliendo de Lomas. Rapidus and furius (sic)”, dice en otro de los audios enviados al grupo denominado «Vamos que llegar tarde».

Maravillados por la iniciativa del colectivero, decenas de usuarios comentaron la publicación de Twitter con elogios de todo tipo. «Es increíble; lo amo», escribió una usuaria, mientras que otra acotó: «Me alegró la vida».

«Qué fuera de serie», añadió otro internauta, junto a posteos en la misma línea que rezan: «Gente que sí», «Dénle un premio, qué genio el tipo», «Cuando pensás que el país está perdido, leés estas cosas», «El tipo que te puede cambiar el día».

«Cuando estudiaba, tenía el chofer del 414 que me avisaba cuando estaba a dos paradas de la mía para que fuera saliendo de casa, pero eso de hacer un grupo es un montonazo, el chofer definitivo», sumó una pasajera.

FUENTE: Infocielo

Comentarios

comentarios