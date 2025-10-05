Vandalismo atroz: atacaron la Escalera Imperial un día después de su reinauguración y destrozaron copones centenarios

El intendente Guillermo Montenegro expresó su enojo a través de su cuenta de X.
Mar del Plata amaneció con una noticia que generó conmoción entre autoridades y vecinos: la histórica Escalera Imperial, reinaugurada apenas 24 horas antes tras ocho meses de restauración integral, sufrió actos de vandalismo. El intendente Guillermo Montenegro expresó su enojo a través de su cuenta de X, calificando el hecho como “un despropósito de los inadaptados que no merecen vivir en esta ciudad hermosa”.
En su mensaje, el jefe comunal detalló que los vándalos rompieron copones y aplastaron plantas, destruyendo elementos de más de cien años de antigüedad. “No pueden destruir así las cosas como si no valieran nada. Estuvimos ocho meses con la obra de esta maravilla para recuperarla. La disfrutaron cientos de marplatenses ayer escuchando la historia y viendo el espectáculo. Vamos a hacer la denuncia penal para que se investigue a esta gente que no tiene aprecio por el esfuerzo, ni la historia, ni el dinero, ni el tiempo que representa este ícono”, sostuvo el jefe comunal.
Fuente: Ahora Mar del Plata