Vandalismo atroz: atacaron la Escalera Imperial un día después de su reinauguración y destrozaron copones centenarios

Mar del Plata amaneció con una noticia que generó conmoción entre autoridades y vecinos: la histórica Escalera Imperial, reinaugurada apenas 24 horas antes tras ocho meses de restauración integral, sufrió actos de vandalismo. El intendente Guillermo Montenegro expresó su enojo a través de su cuenta de X, calificando el hecho como “un despropósito de los inadaptados que no merecen vivir en esta ciudad hermosa”.

En su mensaje, el jefe comunal detalló que los vándalos rompieron copones y aplastaron plantas, destruyendo elementos de más de cien años de antigüedad. “No pueden destruir así las cosas como si no valieran nada. Estuvimos ocho meses con la obra de esta maravilla para recuperarla. La disfrutaron cientos de marplatenses ayer escuchando la historia y viendo el espectáculo. Vamos a hacer la denuncia penal para que se investigue a esta gente que no tiene aprecio por el esfuerzo, ni la historia, ni el dinero, ni el tiempo que representa este ícono”, sostuvo el jefe comunal.

Al día siguiente de la inauguración de la Escalera Imperial rompieron los copones y aplastaron las plantas. Es un despropósito de los inadaptados que no merecen vivir en esta ciudad hermosa. No pueden destruir así las cosas como si no valieran… pic.twitter.com/2LbJJARquJ — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) October 5, 2025 La Escalera Imperial, ubicada en el Paseo Las Toscas, es un sitio ampliamente transitado por vecinos, turistas y actualmente por las decenas de delegaciones que participan de los Juegos Evita. Además, cuenta con un sistema de cámaras públicas y privadas, que serán peritadas para identificar a los responsables del ataque.

El acto de reinauguración, encabezado por Montenegro, contó con la presencia de la Guardia del Mar, la Banda de Música de la Base Naval y Carlos Thays IV, bisnieto del paisajista que diseñó la obra original. La ceremonia incluyó el descubrimiento de placas realizadas por instituciones educativas en el marco del Programa Educativo “Guardianes de Nuestra Historia”, que busca promover la preservación del patrimonio escultórico y urbano de la ciudad.



La restauración de la Escalera Imperial fue fruto de un minucioso trabajo histórico y arquitectónico. Se reconstruyeron 90 metros de pasamanos, peldaños, descansos, pilares y muretes, se realizaron 275 reproducciones de balaustres y 24 copones, y se colocaron 15 farolas ornamentales con 17 luminarias. Además, se restauró una pieza patrimonial de hierro fundido proveniente de la Fundición Francesa de Val D’Osne, ubicada en el frente de la escalera, traída por Thays en 1909. En 2016, la Escalera Imperial fue declarada patrimonio histórico por ordenanza municipal.

La Municipalidad de General Pueyrredon anunció que se realizará la denuncia penal correspondiente y se reforzarán las medidas de protección para preservar este ícono del patrimonio marplatense, cuya historia y valor cultural son reconocidos tanto por la comunidad local como por los visitantes.

