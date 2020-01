Venta de libros a la orilla del mar: los cinco títulos más buscados de este verano

Con ediciones a mitad de precio y títulos taquilleros, las librerías rodantes aprovechan el día de playa para salir a buscar lectores

Rodrigo (20) se abre paso empujando su carro de libros por Playa Gande. Unos van haciendo equilibrio y otros son sostenidos por cuerdas y elásticos. Después de 50 metros de esquivar partidos de fútbol-tenis, de alguna frenada intempestiva porque se cruzó un nene, la librería rodante para. Siempre en la orilla, porque la arena está dura y es más fácil andar, siempre con el agua del mar mojándole los pies como premio al esfuerzo de cargar co esa estantería bajo el sol.

Los que se acercan cumplen casi todos con el mismo ritual. Se paran primero a un metro del carro, leen algunos títulos de lejos, dan un paso, estiran el cuello y fruncen el seño como intentando dilucidar alguna portada. Es Rodrigo, con la cara transpirada, el que con un “por favor agarre y mire, no hay ningún problema”, les termina de dar a todos el último empujón hacia adentro de su librería ambulante.

“Mi papá que lo hace hace 15 años y yo arranqué el año pasado por mi cuenta”, le dice Rodrigo a Infobae, que acaba de inaugurar su segunda temporada en el rubro. Cada algunos segundos, un acto reflejo lo hace mirar al horizonte. Una lluvia inesperada que para el resto podrá ser un día de playa perdido, a él podría costarle mucho más. Mientras hablaba, se acercaron al carro dos amigas de Tucumán de vacaciones, María (19) y Lucía (19).

De clásicos como 1984 de George Orwell al último libro de Gabriel Rolón, “El precio de la pasión”, el más vendido este verano

“No soy de tener autores favoritos, la verdad es que leo lo que venga, por lo general le pido recomendaciones a mi papá porque me gusta mucho el estilo que tiene, pero también pido que me recomienden”, cuenta Lucía que sostiene en la mano un ejemplar de Paulo Coelho. Sin embargo no sabe si lo va a comprar. “No vine principalmente a leer”, revela con una risa.

Su amiga María en cambio se acercó al carro a buscar a un autor en particular, según los vendedores “lo que más lleva la gente”: Gabriel Rolón. “Estudio psicología y me lo habían recomendado mucho”, comparte.

“Desde que era chiquita mi papá nos llevaba a la librería y nos decía que nos elijamos un libro. Siempre teníamos un libro en las vacaciones”, agrega, sobre los orígenes de ese impulso que la hizo redoblar el paso y acercarse al carro.

Los libros más vendidos se consiguen en la playa un 50% más baratos que que en las librerías

“Todos no los podés leer, algunos sí y otros es la gente la que te comenta y vos un poco eso lo usás para decírselo a los demás”, confía Rodrigo, en el momento en que un joven de lentes se acerca con confianza, sin ritual, y empieza a revisar ediciones. “Él viene siempre desde hace tres días y a veces le cuenta a la gente de qué tratan los títulos”, dice el vendedor.

Gaspar Rodríguez (27) es de Mendoza pero desde hace tres años que estudia psicología en Buenos Aires. Está en Mar del Plata con tres amigos mendocinos. Con una mano pasa libros y con la otra sostiene un vaso de plástico en el que hay gaseosa y vodka.

“Estaba mirando Los Padecientes de Rolón, que es el único de los últimos que me falta. Empecé a leer hace mucho tiempo El lado B del amor y desde ahí conseguí todos sus libros”, asegura. Y suma en ese momento un dato trascendental para el éxito de la librería móvil, pero que nadie mencionó hasta el momento: “en una librería común está más caro”.

Gaspar, mendocino, mirando libros en el puesto de Rodrigo en Playa Grande

“Está bueno, me parece que hoy hay que fomentar mucho más la cultura de leer, hace falta instruirse. La literatura te lleva a lugares a los que la cotidianeidad no te lleva. Me parece que es un mundo muy interesante que nos permite ir aprehendiendo mucho más sobre lo fantástico que tienen los libros, sean de psicología, de ciencia ficción o una novela”, intenta sintetizar la importancia de que haya vendedores ambulantes de libros en la playa.

A diferencia de Gaspar, Azul Carricondo (26), también de Mendoza, admite que lee poco. Sin embargo está junto al carro concentrada en un libro de tapa blanca. “Estaba mirando a López Rosetti, lo veo siempre en Mirtha Legrand, lo han recomendado mucho”, dice la oriunda de San Rafael.

“No conocía esta forma de leer libros, me acerqué cuando lo vi porque dije ‘qué buena idea’, nunca había visto en la playa”, sigue. Unos minutos después va a comprar el libro de Daniel López Rosetti, Equilibrio.

Los más vendidos tienen un precio de entre $400 y $500

El carro no es la única forma de vender libros durante la temporada. Arriba, sobre la rambla, hay casi por cada playa un puesto. Una mesa de madera sostenida con caballetes o la estructura de un puesto de diarios devenido en estante, en la que se venden libros. A la altura del Torreón del Monje está el de Mariel (20).

“Hace más o menos un mes y algo que estoy, soy de Mar del Plata y en verano trabajo acá”, repasa ella, antes de poner en común una de las cosas que más le llamaron la atención en la que es su primera experiencia en el rubro: “Me sorprende la cantidad de gente que lee y compra libros”.

Además del carro a la orilla del mar, sobre la rambla marplatense hay puestos de libros trabajando de 9:00 a 20:00 siempre que hay sol

“Algunos me piden recomendaciones y yo lo que les recomiendo es Rolón, que es lo que más se vende”, admite. Inclusive a ella la contagió la demanda y en el mes que lleva atendiendo ya leyó dos libros del psicoanalista, Los Padecientes y Palabras Cruzadas.

Como los churros o el helado, el choclo o la gaseosa, los libros pusieron los pies en la arena y parecieran haber llegado para quedarse. Ya sea para ojos expertos o para los que la playa los incentiva a la aventura de un libro, hay un título para cada uno. Y a mitad de precio.

Los 5 libros más leídos en la playa este verano

El Precio de la Pasión – Gabriel Rolón ($500 en la playa)

Sinopsis: Un territorio habitado por dioses y demonios, por héroes épicos que han dado batallas antológicas, y esos otros cotidianos y de a pie, héroes anónimos que dan pelea poniendo en juego su piel con la misma intensidad, con el mismo arrebato.

Largo pétalo de mar – Isabel Allende ($500)

Sinopsis: A bordo del Winnipeg, un navío fletado por el poeta Pablo Neruda que llevó a más de dos mil españoles rumbo a Valparaíso, embarcarán en busca de la paz y la libertad que no tuvieron en su país.

Jaque al psicoanalista – John Katzenbach ($500)

Sinopsis: Han pasado cinco años desde que el doctor Starks terminó con la pesadilla que casi le cuesta la vida y que arrasó con todo lo que él había sido hasta ese momento, revelándole las facetas más oscuras del alma humana, también de la suya.

La libertad de ser quien soy – Pilar Sordo ($400)

Sinopsis: En esta nueva aventura, Pilar Sordo les hace frente a estas incógnitas, entendiendo que ser libre es básicamente vivir de manera consciente y sin miedos. Superar estos mandatos y vencer esas culpas y miedos es el llamado que hace.

Equilibrio – Daniel López Rosetti ($500)

Sinopsis: Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos: del cruce entre la razón y el corazón trata este libro en el que el reconocido médico y autor explica el lugar que tienen las emociones en nuestra vida y nuestras respuestas

