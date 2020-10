Verano 2021: no pedirán hisopado a turistas para ingresar y habrá dos hospitales modulares más

Así lo anunció el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, y el ministro nacional de Turismo Matías Lammens.

Dentro de los anuncios realizados en Mar del Plata por funcionarios provinciales y nacionales de cara a la temporada, indicaron que no será necesario el hisopado de turistas para ingresar a la ciudad y que habrá dos hospitales modulares más en la zona.

“La cuestión de testeos previos no va a ser un requisito para viajar, no va a ser exigido que haya testeos por diferentes motivos, porque se probó que no es del todo efectivo hacer un testeo masivo antes de los desplazamientos”, indicó el ministro de Producción de la Provincia, Augusto Costa.

Asimismo, apuntó que “va a haber en todos los municipios un refuerzo de los dispositivos de testeos”.

Si un turista presenta síntomas y el hisopado le da positivo, deberá regresar junto a las personas con las que vino a su ciudad de origen y así “no saturar el sistema sanitario de los municipios costeros”.

“Quien pueda volver va a tener que regresar. En caso que la persona no pueda volver, los municipios van a disponer de centros de aislamiento”, agregó.

Por otro lado, destacó que “para poder viajar los turistas van a tener que bajarse la aplicación Cuidar Verano, específica para la provincia de Buenos Aires, donde se van a registrar todos los datos de quienes se van a desplazar por la provincia. Toda esa información va a permitir que los municipios validen el certificado para poder viajar”.

En tanto, el ministro de Turismo de la Nación destacó que va a haber “dos hospitales modulares más para la zona, eso es una gran tranquilidad para los turistas que visiten la costa bonaerense. Tenemos que velar para que no haya rebrotes”.

“Vamos a tener el plan Detectar en cada una de las localidades. Esto es importante porque la detención temprana nos permite aislar prematuramente. El turismo va a ser uno de los grandes protagonistas de la reactivación argentina”, finalizó.

