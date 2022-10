Verano 2023: anticipan una temporada de alta ocupación con precios por debajo de la inflación

Los responsables del sector turístico, desde operadores hasta funcionarios nacionales y municipales, pronostican que la temporada 2022/2023 será excelente. Las razones: el alto costo financiero de salir al exterior y el hecho de que la amplia oferta local no se indexa al mismo ritmo que el índice inflacionario general, sino que se queda atrás. En Mar del Plata, un departamento de dos ambientes cotizará en enero y por quincena desde 71 mil pesos. Y en Córdoba, una cabaña para cuatro personas tendrá un costo de $ 20 mil diarios.

Tras charlar con responsables de turismo de varios de los lugares históricamente más elegidos para vacacionar en la Argentina, la conclusión es optimista: se viene alta temporada veraniega. Y la mayoría de los destinos tendrá una ocupación masiva. Las razones de lo que se viene son simples de entender: la devaluación del peso hace cada vez más cara la opción de ir al exterior. Y la creciente oferta de turismo nacional promete precios de hotelería y gastronomía con ajustes inferiores respecto al índice de inflación anual del Indec. En otras palabras, salir de vacaciones “locales” debería –comparativamente– costar bastante menos que el verano pasado.

Como la oferta argentina es muy amplia, vale destacar un reciente estudio que mostró Google sobre el tema. “Los destinos domésticos más populares, según un relevamiento que hicimos en septiembre, mostró que el Top 10 de localidades incluyen Buenos Aires, Bariloche, Mendoza, Córdoba, Salta, Ushuaia, Jujuy, Mar del Plata, San Miguel de Tucumán y El Calafate”, contó Carolina Battista, directora comercial para la industria de viajes en la compañía.

Verano MDQ. En muchos destinos este último fin de semana “largo” es usado por las familias para reservar las estadías de las vacaciones de verano.

En ese sentido, ¿qué panorama encuentran? Para Guillermo Rossi, presidente del Colegio Departamental de Martilleros de Mar de Plata, las perspectivas son buenas. “Queremos ser prudentes con los precios y ese es el mensaje que coordinamos los operadores. De hecho nosotros ya anunciamos sugerencias de precios de alquileres para la temporada y en promedio se incrementarán un 70%”,aseguró. “Además, lo que se contrate en noviembre se cancelará en enero al mismo valor”. Entre los precios que sugiere la entidad, un departamento de dos ambientes cotizará en enero –por quincena– desde $ 71 mil. Por tres ambientes, se pagará desde $ 85 mil. Y un chalet sube a $ 100 mil. Este vocero recordó que “en 2021 aún había miedo por la pandemia, pero este año ya no. Normalmente superamos el 80% de ocupación y creemos que esta temporada también será esa cifra o mayor aún”. Rossi concluyó recordando a sus pares que “es importante que cuidemos al turista. No nos olvidemos que en Argentina todos cobramos en pesos y es importante que hablemos en pesos”.

Iguazú. “Esperamos una excelente temporada 2023, similar a la de 2019, que ya había sido récord histórico”, dijo Leopoldo Lucas, presidente del Ente de Turismo de Iguazú. “En ocupación hotelera estaremos cerca del 90% y en el Parque Nacional también esperamos una gran concurrencia”. Según Lucas, una cabaña familiar para cuatro personas se consigue a partir de $ 10 mil diarios. Luego aumentan en función de los servicios extras. La entrada al Parque Nacional fue fijada en $ 1.200. Justamente este parque es extremadamente popular: Iguazú ya transita más de 1.060.000 de visitas. En materia gastronómica hay para todos los gustos y bolsillos. “Pero estimamos que los precios son similares a lo que actualmente se ve en este rubro en Buenos Aires”.

Chubut. Para Miguel Sosa, presidente de la filial Chubut de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), “la temporada estival tiene muy buen pronóstico”. “De hecho, ya estamos notando un incremento de reservas. Tal vez no sean tan altas como en 2021, pero esperamos un buen verano. Es cierto que la coyuntura socio-económica es compleja, pero ayuda que los costos de salir del país son muy altos”, aseguró a este diario. Según Sosa, “tratamos de ser competitivos con las tarifas y seguimos el tema inflacionario día a día, algo que se nota mucho en gastronomía pero menos en hotelería. “Creemos que la evolución de precios de nuestro rubro será menor a la tasa de inflación general, simplemente porque la actividad no permite seguirla”.

“En cuanto a precios, una familia tipo podría gastar, diariamente, unos $ 15 mil por noche, en un alojamiento tipo y otro tanto en comida. Por lo tanto cuatro personas podrían vacacionar en los destinos de Chubut gastando hoy unos 30 mil pesos diarios”, precisó.

Bariloche. Santiago Díaz Vélez, director ejecutivo del Emprotur de Bariloche, explicó que “para este verano esperamos una gran temporada: queremos terminar 2022 con un millón de turistas, algo que sería inédito y un récord total”. Según Diaz Vélez este año habría un crecimiento sólido, del 15%, llegando a unos 450 mil visitantes. El funcionario recordó que Bariloche, y la Patagonia en general, viene de pasar por dos temporadas turísticas (verano e invierno 2022) muy buenas. Y reconoce el “empujón” grande que generó el PreViaje. Según el experto, Bariloche es un destino multisegmento y tiene ofertas que van desde campings hasta hoteles cinco estrellas y complejos sofisticados. “Por eso tenemos para todos los bolsillos, incluyendo servicios de clase mundial”. En materia de precios estos se van ajustando en forma individual. Pero, a modo indicativo, los campings se consiguen (temporada baja) desde $ 1.800 por persona/noche y ya en temporada alta desde $ 2.500 por persona/noche. Una noche en un hostel, en habitación compartida, ronda los $ 4.500. En materia de hoteles una doble en un tres estrellas comienza en $ 12 mil. Un 4 estrellas sube a 22 mil y un 5 estrellas, desde 35 mil. “Mi sensación es que, a precios de hoy, los costos de gastronomía de Bariloche están algo más bajos que sus equivalentes en Buenos Aires”, aseguró.

Córdoba. Mientras tanto en la provincia mediterránea todavía es temprano para hablar de reservas. “Eso recién se acelera en noviembre, por lo que las tarifas se están acomodando”, le dijo a este diario Ariel Panela, secretario de Turismo de Mina Clavero. “Los aumentos respecto a la temporada pasada estarán entre el 45 y el 60%. Esto significa mucho menos que lo que marca el índice general inflacionario”, algo que –según Panela– viene ocurriendo desde hace ya varios años en Traslasierra. Por eso mismo esperan una temporada con alta ocupación: “2021 fue un récord con entre el 85 y el 90%, por el PreViaje. Este año esperamos algo igual, entre otras cosas porque quedó atrás el tema pandémico y no habrá restricciones”.

Según Panela, una cabaña con todos los servicios, para cuatro personas, tendrá un costo de $ 20 mil diarios. Mientras que en hoteles y residenciales la doble se inicia en $ 8 mil (con desayuno). Los 3 estrellas de la zona ofrecerán habitaciones dobles a partir de $22 mil diarios.

Finalmente, Gustavo Hani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, le pronosticó que «las expectativas para la temporada son muy positivas. Vemos que muchos destinos turísticos ya están anticipando un movimiento importante. La apuesta que hicimos por el PreViaje nos permitió continuar trabajando en temporada baja y estamos muy motivados porque el turismo es una industria que impulsa la economía en todo el país». Además, según la CAT, «ante la fuerte demanda vemos que también está creciendo la oferta de muchos destinos no tradicionales que este verano van a sorprendernos».

Finde XXL desbordado

Este fin de semana XXL deja índices altísimos de movimiento vacacional, según las cifras que recopiló el Ministerio de Turismo de Nación

◆ Se estima que se movilizaron entre 1,5 y 2 millones de turistas.

◆ Destinos al 100%: Cafayate, Tafí del Valle, Santiago del Estero, Chilecito, Ciudad de Mendoza, Esteros del Iberá, Rafaela, Villa General Belgrano, Sierra de la Ventana, Puerto Madryn, Esquel y Tolhuin.

◆ Destinos con reservas al 90%: Iguazú (Misiones), Salta (Salta), Quebrada de Humahuaca (Jujuy), Carlos Paz (Córdoba), Colón (Entre Ríos), Mar del Plata (Buenos Aires), Tandil (Buenos Aires), Ciudad de Mendoza (Mendoza), El Calafate (Santa Cruz), Bariloche (Río Negro) y Ushuaia (Tierra del Fuego).

Consejos

* Cash no more. Por muchos años el sector turístico, especialmente en las ofertas más populares, gozó de una alta tasa de informalidad impositiva. Pero la movida que generaron los planes de «PreViaje» cambiaron la tendencia y llevó a que muchos prestadores que se mantenían en un gris tuvieran que regularizar sus ofertas para poder subirse a los diferentes «PreViajes» de la post-pandemia. Esto, en la práctica, trajo otros beneficios. Por ejemplo, el hecho de que la mayor parte de los prestadores reciban transferencias de todo tipo y sistemas por lo que ya no resulta necesario moverse con demasiado efectivo.

* Ojo con la oferta loca. Como hay alta demanda y esta industria se mueve con reservas, es lógico que aumenten los ciberdelitos. Por eso los responsables de turismo sugieren que las reservas se hagan tratando de evitar intermediarios online dudosos y consultar y contratar, en lo posible, alojamientos en oficinas con martilleros matriculados o en sitios web que tengan algún respaldo. Y no olvidar que siempre está la posibilidad del llamado telefónico que puede ser más seguro que la mera reserva web.

* La Ciudad de Buenos Aires recibió cerca de 95 mil turistas, cifra que supera al mismo fin de semana largo de 2019 (con 91 mil). Y se estima que la ocupación hotelera de la Ciudad rondará un promedio del 84%.

