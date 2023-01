Verano 2023: ¿cómo evitar que niños y niñas sufran accidentes en la pileta?

Cada verano, madre y padres temen que sus hijos sufran algún tipo de accidente al ingresar o permanecer en una pileta. Por eso, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una serie de recomendaciones a tener en cuenta en caso de tener una en casa o alquilar durante las vacaciones.

«Si tu lugar de vacaciones cuenta con pileta de natación o espejos de agua, siempre supervisar a los niños pequeños», sostuvo la SAP a través de sus redes sociales y agregó que «las lesiones, mal llamadas «accidentes», pueden prevenirse».

Según la SAP, «si vas a mudarte, construir o alquilar una vivienda o te vas de vacaciones», debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Pileta de natación y acceso a espejos de agua.

Deben contar con cerco perimetral completo de 1,30 metros de alto como mínimo, enterizo o con barrotes verticales, separados por una distancia máxima de 10 centímetros.

Los cobertores de piscina y las alarmas no excluyen en cerco.

Puerta única con un mecanismo de apertura-cierre no accionable por los niños pequeños.

Las piletas «inflables» o «desarmables» que no cuenten con cerco, deben ser siempre vaciadas totalmente luego de su uso diario.

Las escalinatas de acceso deben ser de poca pendiente, tener escalones anchos, rectos, con baranda al menos de un lado y piso antideslizante.

Los bordes y el piso de la pileta deben ser de material antideslizante.

Los accesos a espejos de agua, como ríos y lagos, deben estar señalizados y delimitados.

La entidad, además, sostuvo que a la hora de prevenir que los adolescentes puedan ahogarse en piletas o espejos de agua, hay que tener en cuenta que:

En las grandes extensiones de agua suelen faltar vallados seguros y señalización que advierta el peligro.

Los adolescentes tienen más probabilidades de ahogarse en ríos, arroyos, mares y lagos.

Tienen un exceso de confianza en sus habilidades para nadar.

Subestiman situaciones peligrosas en el agua.

Por ello, si vas a nadar en el mar, río o arroyo, debes tener en cuenta los siguientes consejos:

Andá siempre acompañado o acompañada.

Metete solo en lugares permitidos.

No te tires de cabeza si no conoces el fondo.

No te alejes de la costa con colchonetas o flotadores.

No consumas alcohol ni otras drogas.

FUENTE: Infocielo

