Verano en el Puerto, nuevo polo del entretenimiento y gastronomía

Además de la tradicional oferta de sus restaurantes en el centro comercial y el autocine en la Manzana de los Circos se confirma una propuesta para realización de diferentes espectáculos con burbujas sanitarias en el predio de los silos.

Una inversión privada a cargo de emprendedores marplatenses convertirá el predio de los silos en un gran espacio de espectáculos y gastronomía al aire libre en burbujas según los protocolos sanitarios que funcionará durante la temporada de verano con una amplia y variada grilla de actividades y todas las medidas de seguridad exigidas en el marco del Covid19.

Complementará una oferta turística integral del puerto que además incluirá su complejo comercial de restaurantes con un nuevo patio de comidas y el funcionamiento de un autocine en la denominada Manzana de los Circos, donde ya se realizan las obras preliminares.

Gabriel Felizia, presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, confirmó que se trata de otra propuesta que buscará enriquecer los atractivos que el puerto de la ciudad tiene para quienes visitan la ciudad. “El proyecto para el predio de los silos se suma a una amplia agenda y oferta de atracciones en escenarios abiertos, ventilados y con óptimas condiciones de seguridad sanitaria para el público en esta temporada tan particular por la pandemia”, explicó.

El acceso al predio de silos, según el proyecto anticipado por los responsables del emprendimiento, dispone una estructura con contenedores a modo de pórtico de entrada. Habrá una particular iluminación en todo el espacio con lámparas de fantasía lumínica con efectos que se podrán advertir desde otros puntos de la ciudad. Para seguridad sanitaria en todo el procedimiento previo al ingreso al complejo se implementará la compra de tickets on line, ingreso con horario prefijado, validación de la entrada al ingresar y sin ticket físico, ubicación en una burbuja grupal por plano on line, carga de tarjeta o pulsera magnética como medio de pago para consumos dentro de las instalaciones, runner para entrega de comida, circulación obligatoria para acceso a sanitarios y controladores primarios y secundarios para circulación, admisión y permanencia. Para la propuesta artística se dispondrá un escenario principal previsto sobre la cabecera de los silos. Estará formado por tres contenedores ubicados sobre una plataforma metálica “Layher” y cada uno de ellos tendrá su propia iluminación artística, musical y de fantasía, con el aporte de módulos led de alta definición.

El teatro también tendrá su lugar en un espacio protegido por la estructura de los silos. Para el público habrá una grada de baja altura con lugares para sentarse y una carpa que permitirá resolver la emergencia en casos de lluvia.

Dentro del predio se dispondrá una importante oferta gastronómica con un “beer garden” donde estará presente la producción artesanal marplatense. Para los clientes habrá mesas y sillas al aire libre: se destinarán dos contenedores al espacio de bar de cervezas y tragos y se complementará con un sector “Fast Food”, donde se dispondrán puestos de venta de hamburguesas, sándwiches, pizzas, tapeos, empanadas, burritos, helados, alfajores y bebidas.

Los responsables de la iniciativa son un grupo de empresarios emprendedores de la ciudad de Mar del Plata vinculados al entretenimiento, gastronomía, cultura, turismo de reuniones y gastronomía que frente a la incertidumbre y dificultades derivadas a la pandemia buscó alternativas. “Trabajamos para la confección de protocolos actualizados, eficientes y aplicables que puedan ser autorizados por el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal para llevar adelante las actividades”, señalan sobre cuidados en bioseguridad que se definen en mesas de trabajo compartidas con Ministerio de Cultura, Producción y Jefatura de Gabinete de la Nación y junto a las cámaras y asociaciones como ACMMA (Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos), IDEAR (Industria del Entretenimiento Argentino) – AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales) y CAPTE (Cámara Argentina de Proveedores de Técnica para Eventos y Espectáculos).

