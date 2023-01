Verano Planeta: López Rosetti presentó su último libro con una visita especial

Daniel López Rosetti presentó anoche «Estrés, Sufrimiento y Felicidad», su último libro, en el marco de «Verano Planeta 2023» ante un auditorio colmado, en el cual se destacó la figura de Mirtha Legrand desde la primera fila.

«Podemos definir la felicidad por todo lo que no es», remarcó López Rosetti en el inicio de su presentación moderada por Nino Ramella. «No es euforia, no es èxtasis, no es alegría, no tiene que ver con los extremos. Felicidad es calma, tranquilidad, paz», dijo el mèdico.

Antes de concluir la charla, López Rosetti invitó al público a realizar un ejercicio de meditación mindfulness. Al finalizar el encuentro firmó ejemplares de su obra y continuó interactuando con sus lectores.

Verano Planeta 2023 continuará la próxima semana con la presencia de Pablo Sirvén, quien presentará «Esteban Bullrich, guerrero del silencio». Será el lunes 23 de enero, desde las 21 en el Hotel Costa Galana y al día siguiente, a las 20, en el Teatro Municipal De la Torre, en Pinamar. Siempre con acceso libre y gratuito.

