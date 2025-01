¿Verano sin mosquitos? Por qué no aparecen en Mar del Plata y qué va a pasar en febrero

En verano, cuando están, nos tenemos que acostumbrar a su presencia. Cuando no están, no los extrañamos, pero nos da curiosidad su ausencia: los mosquitos. Esta temporada parece ser atípica porque -tocamos madera- estos insectos aun no se plantaron en masa en diversos puntos de la ciudad como suele ocurrir.

Mi8 se preguntó: ¿Por qué no aparecen? Sebastián Lupo, entomólogo del Museo Scaglia y licenciado en Ciencias Biológicas, anticipó a este medio que “es una cuestión que podría tener una explicación más de tipo climática».

Y explicó con detalle: «Estamos en una etapa de sequía con precipitaciones menores a las esperadas según el promedio. Parte del ciclo de vida de los mosquitos, durante sus estadios larvarios, está asociado a cuerpos de agua. Por lo tanto, las épocas de sequía los perjudican”. Esta situación se traduce en una notable escasez de mosquitos, algo inusual para esta época del año.

En esa línea, el especialista se cuestiona: “Habría que ver qué pasa en febrero, que para nuestra ciudad en particular suele ser el mes donde se registran más precipitaciones, por lo que uno podría esperar que repunten un poco los mosquitos”.

Sin embargo, Lupo citó las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para enero, febrero y marzo y muestran cifras de precipitación esperadas inferiores a las normales, lo que genera dudas sobre la aparición de estos insectos en el corto plazo.

El fenómeno conocido como La Niña también tiene su peso en esta situación. Lupo aclara que “el SMN habla de altas chances de desarrollo de La Niña, que, entre otras cosas, se caracteriza por tiempos de escasez de lluvia”. Esto podría seguir afectando a la cantidad de mosquitos que solemos ver en las playas y calles de la ciudad.

Dato curioso: no son mosquitos, pero tal vez abejas. El especialista menciona que “la única consulta loca que nos llegó fue de una ‘invasión de abejas’ que pasó hace una semana o dos». Sin embargo, desestimó esa posibilidad: «No era ni una invasión y tampoco eran abejas”.

