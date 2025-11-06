VIBRA ARENA LOS MEJORES SHOWS A METROS DEL MAR: LAS PASTILLAS DEL ABUELO, EL KUELGUE, YSY A, GUASONES Y LA VELA PUERCA

El sonido del verano llega de la mano de Vibra Arena con una gran selección de conciertos a metros del mar.

Ref Group anuncia los primeros shows en Mar del Plata para el verano 2026 en Umano, Balneario Horizonte.

Domingo 4 de enero, Las Pastillas del Abuelo: luego de dos shows en Movistar Arena con localidades agotadas la fiesta pastillera regresa a la ciudad para continuar demostrando porque son una de las bandas más convocantes y queridas de la escena.

Domingo 11 de enero, El Kuelgue: luego sus presentaciones en Movistar Arena la banda se prepara para despedir su excelente 2025 con dos funciones en C Art Media y dar inicio al 2026 en Mar del Plata.

Domingo 25 de enero, Ysy A: uno de los artistas más convocantes de la nueva generación, se encuentra a días de presentar en vivo ¨Mordiendo el Bozal¨ con localidades agotadas en Madarine Park que lo llevará a cumplir un nuevo sueño.

Domingo 1° de febrero, Guasones: un clásico en la ciudad, la banda liderada por Facundo Soto regresa a la ciudad con su único e inigualable estilo.

Sábado 7 de febrero, La Vela Puerca: una de las bandas más icónicas de nuestro rock en Latinoamérica, se prepara para celebrar su trigésimo aniversario con un nuevo show preparado especialmente para la ocasión, para conmemorar tres décadas de historia, música y pasión.

Entradas a la venta para todos los shows por sistema Articket

Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interés

NO SOMOS UN CICLO, TAMPOCO UN FESTIVAL, SOMOS EL SONIDO DEL VERANO.

