VICENTICO VUELVE A MAR DEL PLATA

Tras un elogiado lanzamiento, Vicentico presentará en Mar del Plata su nuevo disco: «El pozo brillante” el 20 de noviembre en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas.

El pozo brillante es una invitación a quebrar la procrastinación y hacer lo que siempre dejamos para después: animarnos a sacar afuera la sensibilidad y hacer lo que tenemos ganas, con la esperanza de que esa liberación que buscamos pronto va a llegar.

“Desde NA Producciones trabajamos muy fuerte y de manera mancomunada con el Municipio como con la Provincia para tener una vuelta segura a los espectáculos y estamos realmente felices de poder hacer este anuncio”, destacó Pablo Baldini y agregó: “sabemos muy bien que el éxito y la continuidad de los shows depende de la responsabilidad de todos. Seguir cuidándonos y respetar los protocolos establecidos serán las claves para que podamos volver a disfrutar y crear emociones”.

Compuesto por siete canciones inéditas entre las que se destaca “Ahora”, este nuevo disco fue grabado en un largo proceso durante el 2019 en Buenos Aires y Nueva York, producido por Vicentico y el reconocido Héctor Castillo, con mezcla del mismo Castillo, James Brown y Tony Masserati.

Todas las canciones incluidas fueron compuestas por Vicentico, salvo “Ain’t got no (I Got Life)”, canción popularizada por la gran Nina Simone. No contiene ningún featuring, pero en él tocan talentosos amigos del artista argentino como Chris Bruce, Glenn Patscha, Mariano Otero, Jeff Hill, Didi Gutman, Tano Martelli, Flor de Toloache, y Sebas Fucci, entre otros.

Se trata del séptimo álbum de estudio solista de Vicentico, el sucesor de “Último acto” 2014, que llega luego de sus últimos lanzamientos discográficos con Los Fabulosos Cadillacs, “La salvación de Solo y Juan 2016 y “En vivo en The Theater at Madison Square Garden” 2017.

