Video: impactante momento en que un policía balea a un camarógrafo

En las afueras de la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata, un camarógrafo del canal TyC Sports, Fernando Rivero, resultó herido y recibió tres balazos de goma.

La policía reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma y el partido terminó siendo suspendido al no haber garantías de seguridad: apenas se disputaron 9 minutos luego de que la nube de gases lacrimógenos ganara las tribunas y el campo de juego. En las afueras de la cancha, un camarógrafo del canal TyC Sports, Fernando Rivero, resultó herido y recibió tres balazos de goma.

Rivero se encontraba realizando la cobertura de los hechos y al grabar los incidentes entre hinchas de Gimnasia y la policía recibió la agresión de las fuerzas públicas: “Me vio y me tiró, estaba al lado de él”, dijo la víctima en el programa Presión Alta (TyC Sports) sobre la actitud del efectivo.

“Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde”, relató el trabajador de prensa. “No se podía respirar. Nos metimos dentro de la camioneta. La garganta y los ojos te mata”, continuó.

Otro de los periodistas de la señal que se encontraba en las inmediaciones de la cancha, Matías Pelliccioni, relató lo sucedido y cómo debió abandonar el reducto con sus colegas en un auto y ayudó a sacar a algunas familias que sufrían los efectos de los gases.

Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales fueron impactantes. Familias intentando escapar desde el interior del estadio porque no podían respirar a causa de los gases lacrimógenos. Incluso, muchos hinchas pudieron trepar los alambrados y saltar al campo de juego para tomar aire. Pudo haber sido una tragedia.

También se pudo ver a algunos futbolistas como Marcos Rojo y Brahian Alemán arrojando botellas de agua y bebidas isotónicas a la tribuna donde estaban los hinchas, desesperados por tomar oxígeno.

Ángela Lerena, periodista que estuvo cubriendo el encuentro para TNT Sports, también relató lo vivido en el Bosque en su cuenta de Twitter. “Chicos, personas con discapacidad, señoras, muchachos llorando, tosiendo, ahogados. La gente quedó encerrada entre los alambrados y el gas lacrimógeno. Gimnasia-Boca. Una noche de fútbol”, escribió.

El partido, que cerraba la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol, fue suspendido por el árbitro Hernán Mastrángelo por considerar que no había garantías de seguridad suficientes para continuar con el normal desarrollo del mismo.

Echan de la Bonaerense al jefe del operativo del partido Gimnasia-Boca

Por otra parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo hoy que «van a ser echados de la Policía» los responsables del operativo de seguridad del partido de anoche entre Boca y Gimnasia y Esgrima en La Plata, que terminó con un fallecido por un paro cardíaco y más de un centenar de heridos.

«Van a ser echados de la Policía», dijo Berni esta mañana en declaraciones periodísticas y confirmó que el efectivo que disparó contra un camarógrafo de TyC ya fue removido de la fuerza.

Consultado acerca de la posibilidad de dejar su cargo en el gabinete tras la represión policial ocurrida anoche en el bosque de la capital bonaerense, el ministro expuso: «Mi renuncia está todos los días a disposición del gobernador (Axel Kicillof), pero acá hay responsables que tenían una función de llevar adelante el operativo que no ha sido bien resuelto».

«Soy el ministro de Seguridad, pero hay responsables que tenían la función de llevar adelante este operativo y no lo resolvieron bien. Yo no me considero responsable de lo que pasó. No estuve a cargo del operativo de seguridad. Para eso hay toda una cadena de mando», recalcó.

En tanto, expresó que el jefe del operativo de seguridad, de apellido Gorbarán, fue «quien firmó el acta con el club, dispuso el operativo y el responsable de algo que se resolvió de la peor forma» y consideró que lo ocurrido anoche «es inexplicable».

Luego, el funcionario expuso que «por cada entrada que vendió la AFA, había 20 de cortesía», explicó que «el control de las entradas no la hace la policía, sino el mismo club que hizo la vista gorda» y apuntó que, en ese contexto, los espectadores que quedaron afuera «se enardecieron y querían entrar».

Berni dijo que en esa situación el jefe del seguridad «resolvió de la peor manera una situación que la Policía obviamente no buscó y que estuvo generada por la falta de escrúpulos de quienes sólo quieren hacer negocios con el fútbol».

Consultado por qué dijo anoche ante la prensa que el fallecimiento de un hombre de 57 años, identificado como César «Lolo» Regueiro, se debió a un paro cardíaco, Berni respondió: «Me preguntaron de qué falleció el hombre y yo lo único que hice fue transmitir el parte que me dieron del hospital».

Dijo también que más allá de que no murió por una confrontación directa con la policía, su muerte «podría haberse evitado».

Finalmente, manifestó que se trabajó «toda la noche para tratar de entender qué pasó» y recalcó que «el fiscal empezará a investigar con todos los elementos que ellos tienen».

La orden de Kicillof

Por su parte, el Gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof, reconoció hoy que el operativo «no fue capaz de brindar seguridad a quienes asistieron» y dispuso el apartamiento del jefe policial que estuvo a cargo.

«El Gobernador instruyó al Ministro de Seguridad para que el Jefe del Operativo sea inmediatamente apartado y para que se pongan todos los elementos a disposición del fiscal que está interviniendo. Vamos a respetar el accionar de la Justicia para que se determinen las responsabilidades de los hechos ocurridos y seremos estrictos con las sanciones de quienes no hayan cumplido su deber», señaló el comunicado difundido esta mañana.

En el texto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires «lamenta los hechos sucedidos en el marco del partido de fútbol que disputaban Gimnasia y Esgrima La Plata y el Club Atlético Boca Juniors, en la ciudad de La Plata».

«Es inadmisible que anoche miles de platenses hayan tenido que vivir lo que vivieron y más aún, que se produjera el lamentable hecho de que César Regueiro perdiera la vida en el marco del encuentro», agrega.

Asimismo, informa que «casi todas las personas que sufrieron heridas y recibieron la asistencia brindada por el sistema de salud provincial ya han sido dadas de alta».

El comunicado remarca que, «mientras la justicia investiga si las condiciones de ingreso al estadio pudieron estar alteradas por una sobreventa de entradas, es evidente que el operativo realizado no fue capaz de brindar seguridad a quienes asistieron».

Luego, se precisó que Kicillof «instruyó al Ministro de Seguridad (Sergio Berni) para que el jefe del operativo sea inmediatamente apartado y para que se pongan todos los elementos a disposición del fiscal que está interviniendo».

Según se informó, fue el comisario Juan Gorbarán quien estuvo a cargo del operativo y quien fue apartado.

«Vamos a respetar el accionar de la Justicia para que se determinen las responsabilidades de los hechos ocurridos y seremos estrictos con las sanciones de quienes no hayan cumplido su deber», recalcaron en el comunicado difundido esta mañana por la Gobernación.

«Nos comprometimos a transformar la Policía de la Provincia, a mejorar sus condiciones laborales, su equipamiento y su formación para darle un mayor grado de profesionalidad. En ese camino estamos, claro que falta mucho aún pero no vamos a permitir que se incumplan normas básicas establecidas para el desempeño de las fuerzas de seguridad», concluye el texto oficial.

