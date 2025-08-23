Vientos fuertes en Mar del Plata: emitieron un alerta amarillo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que en las próximas horas las “ráfagas pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora”

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó vientos fuertes en Mar del Plata al emitir un alerta amarillo. La entidad aseguró que en las próximas horas las “ráfagas pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora”.

Tras algunas jornadas con tormentas y vientos, y un sábado a pleno sol aunque frío, el domingo se complicará nuevamente, aunque no lloverá y el cielo estará despejado.

Según comentó el SMN, el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. La advertencia es desde la mañana hasta la noche.

Además, la entidad anticipó una máxima de 17 grados junto a una mínima de 5 y el sitio especializado Weather.com adelantó una humedad de entre el 48% y 62%.

La continuidad

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la recta final de agosto tendrá jornadas agradables: el lunes y el martes habrá cielo soleado con máximas de 14 y 16 grados y mínimas e 7. En la madrugada del primer día de la semana continuarán los vientos fuertes del domingo.

Miércoles y jueves habrá una máxima de 17 y el viernes asomará la primavera con 22 grados como tope. Además, en todas las jornadas el cielo estará parcialmente nublado.

Fuente: Ahora Mar del Plata

