Mirador Virtual Mobile

Vientos fuertes en Mar del Plata: un árbol se cayó arriba de un auto en pleno centro

ARCHIVO
13

El tronco quedó tirado en plena calle, impactando en el capó y parte del techo de un Peugeot 206. Ocurrió en 25 de Mayo e Yrigoyen.

El fuerte y peligroso viento que incrementó su intensidad en Mar del Plata ocasionó un desastre en pleno centro de la ciudad.

Es que en la intersección de 25 de Mayo e Yrigoyen, las ráfagas provocaron la caída de un árbol de gran porte.

Un Peugeot 206 que estaba estacionado en el lugar se vio afectado en el capó y parte del techo. Asimismo, el tronco quedó tirado en plena calle.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios

Noticias Relacionadas

Rally Dakar 2026:…

Ene 17, 2026 28

PEQUEÑO PEZ se…

Ene 17, 2026 8