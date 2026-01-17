El tronco quedó tirado en plena calle, impactando en el capó y parte del techo de un Peugeot 206. Ocurrió en 25 de Mayo e Yrigoyen.

El fuerte y peligroso viento que incrementó su intensidad en Mar del Plata ocasionó un desastre en pleno centro de la ciudad.

Es que en la intersección de 25 de Mayo e Yrigoyen, las ráfagas provocaron la caída de un árbol de gran porte.

Un Peugeot 206 que estaba estacionado en el lugar se vio afectado en el capó y parte del techo. Asimismo, el tronco quedó tirado en plena calle.

#Video Vientos fuertes en Mar del Plata: un árbol se cayó arriba de un auto en pleno centro



Más información en https://t.co/sagl5oX17j pic.twitter.com/TTLDD8I5OV — Mi8 (@canal8mdp) January 17, 2026 Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios