VientoVeloz presenta “En las horas de soledad”

Luego de lanzar a principios de año el EP “Temporada en el Infierno”, VientoVeloz vuelve a la carga con el simple “En las horas de soledad”, el cual continúa la misma búsqueda sonora y consolida el concepto musical del pop para deprimirse.

Junto a la salida de “En las horas de soledad”, la banda ofrecerá un lanzamiento analógico ideal para nostálgicos: en formato cassette tendremos todas las canciones de VientoVeloz editadas hasta la fecha (LADO A), más un plus repleto de material inédito (LADO B), el cual solamente estará disponible en formato físico.

PRÓXIMO SHOW:

Sábado 20 de septiembre – 21 Hs.

TABACO

Estados Unidos 265, CABA

Junto a Sobbrios y Los Discos de Saturno

Entradas a la venta con la banda.

VientoVeloz nace en el año 2023 a partir de un puñado de canciones que surgieron a modo de catarsis. En sus comienzos lanzaron los dos primeros simples «Intentaré» (2023) y «Nada nada nada» (2024), ambos grabados, mezclados y masterizados en Producciones NN, por Lucas Cerdá, y en Flamingo Estudio, por Agustín “Búho” Rocino y Macabre.

En marzo de 2024 se consolida la formación actual con exmiembros de diferentes bandas del under argentino, como Pasando Hambre, Deltoya, Los Videos, Flemita, Subway, Antiestéticos, Octavio Sendero, Ceda El Faso y Virgin Pancakes. El 1 de junio de ese año llevan a cabo el concierto debut en la ciudad de Buenos Aires y unos días después publican su tercer simple «Noche Suicida».

Los shows continuán por diferentes lugares del circuito porteño como Espacio Rincón, Makena Club y Strummer Bar, hasta que en octubre publican su primer EP, “El tiempo que pueda”, el cual consta de tres canciones y cuenta con la participación de Luciano Scaglione (Lucho al Attaque, Attaque 77) como invitado en voz y bajo.

En enero de 2025 lanzan su segundo EP, titulado “Temporada en el infierno”, con tres canciones en las que la banda muestra una nueva etapa de evolución musical y compositiva, at tiempo que se suma como saxofonista invitado Facundo Fossati (Alerta Bs.As.).

La aventura continúa camino a lanzar su próximo single “En las horas de soledad”, en concordancia con la búsqueda musical de la banda.

VIENTOVELOZ:

Max Espino (voz)

Adrián Bruzza (guitarra)

Lucas Cerdá (bajo & coros)

Nahuel Espiño (synth & teclado)

Nadia González (batería)

