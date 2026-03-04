Villa Victoria ofrece muestras, música y teatro durante todo marzo

La propuesta incluye muestras permanentes, festivales de música, funciones teatrales y talleres literarios en el emblemático edificio de Matheu 1851.
El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa que durante marzo el Centro Cultural Victoria Ocampo, Villa Victoria, abrirá sus puertas de martes a domingos entre las 15 y las 19. Es importante aclarar que el martes 24 el establecimiento permanecerá cerrado. El ingreso a la casa se realiza por turnos cada media hora, iniciando a las 15 y finalizando con el último grupo a las 18.30, por orden de llegada.
En cuanto a las exhibiciones, se mantiene la muestra permanente «Victoria, sus pasos por nuestra ciudad», un recorrido fotográfico y literario sobre el vínculo de la escritora con Mar del Plata. También continúan las muestras temporarias «Derivas», una propuesta colectiva de siete artistas , y «Navegaciones» del artista visual Daniel Baino, cuya inauguración oficial está prevista para el 5 de marzo a las 18.30.
La programación de eventos inicia el domingo 1 a las 18 con la 8ª Edición de la Noche del Foro de las Colectividades, que contará con shows en vivo y stands gastronómicos. La entrada general tiene un valor de $6.000 y $4.500 para residentes, jubilados y estudiantes. El viernes 6 a las 18 se proyectará el documental «Brisas del Atlántico», seguido de una charla sobre la recuperación de este material patrimonial, con la entrada general a la Villa Victoria. El sábado 7 a las 17 se realizará «Confluencias», una experiencia multisensorial de arte y música. La entrada general tiene un valor de $12.000 y $9.000 para residentes, jubilados y estudiantes.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el domingo 8 habrá doble función de la obra teatral «Vidas Paralelas», protagonizada por Sandra Maddonni, a las 19 y a las 21.30. La entrada general tiene un valor de $20.000 y $15.000 para residentes, jubilados y estudiantes. La temática continúa el viernes 13 a las 18 con la charla «Italia Fra Noi» junto a mujeres de la inmigración italiana, con la entrada general a Villa Victoria; y el domingo 15 a las 11 con el encuentro «Mujeres que hacen», dedicado a emprendedoras locales, con entrada libre y gratuita.
La oferta musical incluye el festival «Mardel Jam 26» con un tributo a Red Hot Chili Peppers el sábado 14 de 17 a 22, la entrada general tiene un valor de $12.000 y $9.000 para residentes, jubilados y estudiantes; un concierto con música de Charly García el sábado 21 a las 18, la entrada general tiene un valor de $15.000 y $12.000 para residentes, jubilados y estudiantes; y un recital de piano de Alicia Ciancio el domingo 22 a las 18, la entrada general tiene un valor de $15.000 y $12.000 para residentes, jubilados y estudiantes.. El lunes 23 a las 19, el quinteto «Los Mareados Tango Club» interpretará obras de Astor Piazzolla. La entrada general tiene un valor de $16.000 y $12.000 para residentes, jubilados y estudiantes.
Por otro lado, el viernes 27 a las 17 iniciará el taller de lectura «Borges Poeta» coordinado por Mariano Taborda y Emilio Teno. La entrada al taller tiene un valor de $15.000. El sábado 28 a las 21 se presentará «Fante Jazz Dúo» con una entrada general a $8.000 y $6.000 para residentes, jubilados y estudiantes;y el domingo 29 a las 17 concluirá la agenda con el «Tardecita Fest» en los jardines de la Villa. La entrada general tiene un valor de $14.000 y $10.500 para residentes, jubilados y estudiantes.
Los valores de la entrada general al centro cultural son de $3.900, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes es de $2.900. Cabe destacar que el pago de todas las actividades debe realizarse únicamente en efectivo en la boletería del lugar. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 2235657627.