Violencia escolar y peligros digitales: Últimos días parainscribirse gratuitamente al pre congreso de ciudadanía digital

Con la participación del especialista marplatense Federico Cermelo, un panel de expertos y referentes nacionales, abordará las amenazas de tiroteos, la ludopatía online y el acoso en las redes. Un encuentro gratuito con la comunidad para pasar del miedo a la acción.

 Ludopatía online: El desafío de proteger a los jóvenes de las plataformas de apuestas.

 Uso responsable: Herramientas concretas para familias y profesionales.

 Camino al Congreso Internacional

Esta actividad es el eje central del marco preparatorio del II Congreso Internacional de Ciudadanía Digital, que se desarrollará los días 11, 12 y 13 de septiembre en la localidad de Tanti, Córdoba.

El evento es organizado por la Fundación LEA, la Asociación de Estudios Populares (ACEP) y la Fundación Konrad Adenauer, con el acompañamiento de la Asociación Bancaria, la UdeMM y la Colonia de

Vacaciones de Empleados del Banco Provincia.

INSCRIPCIÓN ABIERTA (Últimos días):

�� Link de inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY9Z4HGsh9ve_1yG4wYLnV5eVnMsNiD

mDLbVRRL_0MvBOAZg/viewform?fbclid=-F_YtSyXWpC6y77kfL-

UdMz7DitBdot4mhrHED7A5S_aem_jFIG3T28DOm2IHyJjscvbA

También podes comunicarte al 11-2829-9990 o las redes de @fundacionlea y

@fedecermelo

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