Violento choque en Independencia: un motociclista falleció por las graves heridas

Un Fiat Cronos se cruzó de carril y embistió a una camioneta Partner que trabajaba como Uber y a una moto. El conductor del rodado menor falleció.

Un grave siniestro vial se registró esta mañana sobre avenida Independencia, a la altura de calle Alvarado, cuando un Fiat Cronos que circulaba por la zona se cruzó repentinamente al carril contrario e impactó de frente contra una camioneta Peugeot Partner que prestaba servicio como Uber y trasladaba a cuatro pasajeros en dirección al centro de la ciudad. En la misma maniobra, el vehículo también embistió a una motocicleta que circulaba por el lugar.

La peor parte se la llevó el motociclista, quien tras el impacto salió despedido y cayó violentamente sobre el asfalto. Producto del golpe, su casco de seguridad se rompió, lo que da cuenta de la magnitud del impacto. Personal de emergencias arribó rápidamente al lugar y, tras una primera asistencia, dispuso su inmediato traslado al Hospital Interzonal General de Agudos, donde informaron que falleció.

En tanto, los ocupantes de la camioneta Partner, incluido el conductor y los cuatro pasajeros que viajaban en el Uber, sufrieron distintos golpes y contusiones, aunque en principio no presentarían heridas de gravedad. De todas maneras, todos fueron asistidos de manera preventiva en el lugar.

Minutos después del choque trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para establecer la mecánica exacta del accidente. También se llevaron adelante los controles de alcoholemia y extracción de sangre a los conductores involucrados, como parte del protocolo habitual en este tipo de hechos.

El tránsito en la zona estuvo parcialmente interrumpido mientras se desarrollaban las tareas de peritaje, generando demoras en una de las arterias más transitadas de Mar del Plata. La investigación quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar responsabilidades en este violento episodio vial.

Fuente: LU9

