Viralización solidaria: instagramers invitan a recomendar espacios y deliverys marplatenses

Mientras el mundo de la gastronomía local (y nacional) busca maneras de readaptarse a la nueva realidad que imprime el coronavirus, tres periodistas e instagramers marplatenses utilizan sus redes para colaborar, apoyar y difundir a aquellos espacios que se encuentran ofreciendo alternativas de sus menú y servicios.

@eatgirlmdp @dondecomemos_ y @revistacurcumaok están desde el comienzo de la cuarentena, y cada uno con su propio estilo, recomendando espacios gastronómicos, mencionando aquellos que abrieron sus puertas al take away o delivery, y sumando a sus seguidores a comentar y crear entre todos una gran red de referencias gastronómicas en medio de esta crisis sin precedentes del sector.

Es así que la locutora Rocío Pérez, el actor e instagramer Leandro do Carmo y la periodista gastronómica Melissa Scaccheri (respectivamente), “desafiados” por otra colega marplatense, lanzaron en sus cuentas una encuesta común que llama a toda la ciudad (y a los turistas que extrañen Mar del Plata) a contar a dónde les gustaría volver a comer cuando termine la cuarentena y a recomendar el delivery de esos lugares que estén activos.

“La situación en la ciudad no es fácil para el ámbito gastronómico y creemos que las acciones comunitarias y el boca en boca pueden sumar mucho. Por ejemplo, hay locales que habitualmente no están en redes o están ubicados en barrios no comerciales y la recomendación de alguien puede despertar en otros vecinos la curiosidad por conocerlo o enterarse que está disponible para pedidos”, coinciden los comunicadores que desde sus cuentas, hoy intentan ayudar todo lo posible a la difusión de lo que sucede y apoyar a los emprendedores locales de todo orden.

“Esta pandemia cambió todo. Nos cambió y cambió al negocio de la gastonomía que se ha tenido que adaptar en profundidad”, analiza Rocío @eatgirlmdp Perez, apasionada de la buena comida y la buena bebida. Su cuenta de instagram nació hace dos años con el espíritu de compartir los secretos de su cocina, aprender nuevos, e inspirar a otros a cocinar, pero también disfruta de los que saben de la materia, por eso revé restaurantes y bares, y comparte lo que come en ellos.

De la mano de Melissa Scaccheri, @RevistaCurcumaok nació en papel en el 2017 como la única revista marlatense 100% de tendencias gastronómicas, con figuras importantes de Argentina, y postales y circuitos marplateneses para fomentar el turismo y la gastronomía local. Desde sus inicios y ahora con mayor asiduidad, en su instagram se pueden ver todos estos contenidos y más.

En tanto, @dondecomemos_ nace en 2018 de la mano del actor Leandro do Carmo con la idea fundamental de encontrar los mejores lugares para comer en Mar del Plata y en el mundo también. Siempre teniendo en cuenta a la hora de evaluar la atención, el precio y por sobre todo los sabores. Estas recetas se han ido mezclando con algunas recetas hechas en casa y saltado del instagram a la tv a través del programa Boulevard 0, que se emite los martes a las 20:30 por Canal 2. “Mi idea es ofrecer una opinión cercana, contada en primera persona y por un “paladar común”. Como porque me gusta y cocino porque me enseñaron mis abuelas y mi vieja.

