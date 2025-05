VIRGINIA INNOCENTI canta a TITA MERELLO en MAR DEL PLATA

Sábado 24 de mayo de 2025 en la Sala Bristol del Centro Provincial de las Artes Teatro Auditorium

(Boulevard Marítimo 2280), Mar del Plata .

La actriz, autora y cantante VIRGINIA INNOCENTI vuelve a presentar una nueva versión de su multipremiada obra de teatro musical: Dijeron De Mí, un recorrido no cronológico por las canciones emblemáticas, la vida y la obra de la extraordinaria Tita Merello, propiciado por la figura de una narradora que asegura haberla conocido en profundidad.

Este personaje cuenta y canta sin la intención de imitarla. Apoyado en la afinada voz de Innocenti y en un riguroso trabajo actoral, el espectáculo atraviesa una variedad de climas signados por los detalles biográficos que trae a cuento: los inicios de Tita en el teatro Bataclán “empujada por el hambre”, su consagración en el Teatro Maipo como “vedette rea”, sus desengaños amorosos, su proscripción después de la Revolución Libertadora; un homenaje a René Favaloro, en cuya institución Tita vivió sus últimos años.

Tita le presta su piel. Virginia pone el cuerpo, la voz y la emoción.

DIJERON DE MÍ es un valioso homenaje a la obra y herencia de Tita Merello.

En octubre de 2024 Tita hubiera cumplido 120 años y este mismo año, DIJERON DE MÍ se ha transformado en un disco, editado por el sello Acqua Records, que salió a la luz en su memoria.

Dramaturgia e interpretación: Virginia Innocenti

Músico invitado: Julián Caeiro, piano y arreglos.

Asistencia: Marcela Russarabian

Producción y lanzamiento de disco. Karina Barrozo

Entradas a la venta en boletería y por plateanet.com $10.000.-

Sobre Dijeron de Mí

Cómo son los minutos previos a morir? Cuáles son los recortes que del tejido de nuestra

vida elegimos para llevar con nosotros? A dónde?

Fantasear acerca de esos instantes en la vida de Tita Merello, recorrerlos “de su mano” a través de sus canciones, de la intensidad de sus personajes y de sus más íntimos recuerdos; me permite asomarme a las preguntas que habitan el corazón de todo ser humano. De un modo apasionado y quizá un tanto arisco, en honor a ella, y en ella, a todos nuestros grandes artistas. Un humilde foco de luz sobre la memoria y sobre la felicidad, la maravilla, la angustia de existir.

“Virginia Innocenti no intenta copiar ni imitar a Tita. La encarna y conoce su fibra, su alma. Y

eso se ve, emociona, involucra y moviliza. Seguramente Tita hubiera estado orgullosa de

este trabajo.” Pablo Gorlero – La Nación

“Evocando aquel romántico dicho de que los personajes buscan en qué cuerpos ser

representados, habrá que creer que Tita Merello eligió el de Virginia Innocenti. Emotivo

show que pone acento en el carácter agrio y en la honestidad brutal de una mujer que se

explica desde esa llaga eterna del alma.” Marina Zucchi – Clarín

“Virginia Innocenti, desde 2010, va quitando capas de la leyenda, rescatándola del

estereotipo cristalizado, tirando pistas con pícara elegancia. Siempre desde una escucha

atenta, dejándose habitar y llevar. Cantándola, cantándole, justo en el confín, en amorosa

contigüidad.” Moira Soto – Página 12

“Humos, dolor, pasión, rencor, todos los sentimientos en un homenaje que no tiene un solo

minuto de desperdicio. Para no olvidar a la Merello mientras aplaudimos a la Innocenti.”

Eduardo Marrazzi – Radio Mitre

A modo de bio

VIRGI NIA INNOCENTI es una actriz, cantante, autora y directora argentina con una extensa trayectoria en Cine, TV, Música y Artes Escénicas. Trabajó con los artistas más prestigiosos de su país. HABRÁ, su álbum debut, con 5 canciones de su autoría, fue nominado a los Premios GARDEL como Mejor Intérprete. Por EN AGUA NEGRA, su segundo disco, ganó el Premio CLARIN Revelación Mejor Intérprete Melódico Popular. Produce su tercer disco EN LA LUNA, nominado a los premios GARDEL como Mejor Álbum Conceptual, con Sergio Zabala en guitarra y coautoría en arreglos. Debuta allí como compositora con su tema

“Nazareno”. Escribir e interpretar relatos musicales revisitando clásicos de todos los géneros: por DIJERON DE MÍ, su obra musical sobre Tita Merello, ganó los premios: ACE Mejor Actuación Femenina. HUGO Mejor Musical Unipersonal. FLORENCIO SANCHEZ

Mejor Actriz en Musical y Mejor Musical. Diploma KONEX al Mérito Mejor Trabajo Unipersonal de la Última Década. TRINIDAD GUEVARA nominación a Mejor Actriz y Mejor Autora. TEATRO del MUNDO Mejor Actriz. Fue declarado también de INTERÉS CULTURAL por la Secretaría de Cultura de la Nación y puede verse actualmente en la plataforma.

EN LA SANGRE, SUEÑOS DE AGUA Y DESEMBARCO, también junto al maestro Diego Vila, tuvo el auspicio del Consulado de Italia e inauguró la sala PAyS del Parque de la Memoria. El álbum DIARIOS, con Soko Rodrigo, incluye su poema “BORDE, a Alejandra Pizarnik”. En 2024 estrena su última creación musical HERIDA ABSURDA, Tangos Clásicos y Otras Cositas junto al cantor Hernán Lucero, y realiza varias presentaciones en el Tass de San Telmo, CABA,, La Plata, Lomas de Zamora, Maipú, Mendoza, entre otras plazas.

