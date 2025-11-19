Vocakooza presenta: «Ecléctico»

El grupo vocal de jóvenes presenta “Ecléctico” en Teatro Vorterix Mar del Plata el próximo viernes 21 de noviembre a las 21:30 hs.

Un show que combina los estilos más diversos y nuevas sonoridades. Promete ser una noche única llena de sorpresas, momentos emotivos, música de alta calidad con variedad de géneros musicales, con un repertorio que abarca desde grandes clásicos hasta las canciones más populares del momento; Vocakooza ofrece una experiencia única y emotiva para todos los asistentes con una propuesta artística que combina la música en vivo, el canto coral y el teatro.

Conocé los orígenes de VOCAKOOZA y el camino recorrido desde sus inicios.

Vocakooza es un grupo vocal de jóvenes marplatenses creado en 2017 por su directora Julieta Sainz. Con una impronta moderna, original y urbana. El grupo interpreta arreglos de diversos géneros y estilos a cuatro voces. Se han presentado en diversas salas de Mar del Plata, CABA, Olavarría y Córdoba, compartiendo escenario con distintas formaciones vocales que enriquecieron su formación.

Durante el 2024 el coro trabajó intensamente arreglos vocales sobre canciones de nuestro rock cantado en español, integrando todo el repertorio en el show «Una extraña influencia» que se presentó en Chauvin y Colegio CADS. Este 2025 afrontaron un repertorio variado en sus géneros, rock, pop, folklore, tango y algunos clásicos del repertorio coral académico.

Vocakooza es un espacio para jóvenes cantantes que buscan disfrutar el poder de las armonías vocales para conectarse con el artista que llevan dentro y con otras personas apasionadas de la música vocal.

Los esperamos para disfrutar de un viaje musical único, un homenaje a las canciones y a los artistas que dejaron una huella imborrable en nuestro país y el mundo!

IG: @vocakooza

Web: vocakooza.com

Datos de la función:

📍Lugar: Teatro Vorterix Mar del Plata – Diagonal Pueyrredón 3338, Mar del Plata.

🗓️Fecha: Viernes 21 de Noviembre.

🕘Horario: 21:30 hs

Conseguí tus entradas anticipadas en https://goo.su/R1GDD

Comentarios

comentarios