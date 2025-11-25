Volcó un micro en la autovía 2: trabajan para rescatar a los pasajeros y hay varios heridos

Un micro de una empresa de turismo volcó en la autovía 2. Hay un intenso trabajo de bomberos y personal de rescate. Hay heridos.

Un micro perteneciente a una empresa de turismo volcó sobre la autovía 2, a la altura de General Pirán, en el partido bonaerense de Mar Chiquita. La unidad trasladaba pasajeros y los primeros reportes indicaron que varias personas sufrieron lesiones de distinta gravedad. El siniestro generó un amplio operativo de asistencia que se mantiene en la zona.

Según reportó el portal InfoZona, Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal trabajan en el lugar junto con ambulancias de AUBASA y equipos de los hospitales cercanos. Las primeras tareas incluyeron maniobras para extraer a pasajeros que quedaron atrapados dentro del ómnibus, mientras se organizan los traslados hacia diferentes centros de salud del corredor vial.

Los equipos de emergencia montaron un operativo que obliga a mantener el tránsito parcialmente reducido en ese tramo de la ruta. Desde temprano, una fila de vehículos avanza con demoras mientras personal vial ordena la circulación.

Una escena de fuerte tensión

Turistas y automovilistas que circulaban por la zona describieron una escena marcada por la desesperación. Hablaron de pedidos de ayuda, movimientos constantes de bomberos y la llegada de nuevas ambulancias que se sumaron al dispositivo de rescate. La presencia de sirenas, cintas de seguridad y herramientas de corte reflejó la urgencia de las primeras intervenciones.

Las causas del vuelco aún no fueron establecidas. Peritos viales se trasladan hacia el lugar para iniciar las evaluaciones preliminares que permitirán determinar qué ocurrió antes de que el micro perdiera el control y terminara volcado sobre uno de los laterales de la ruta.

Hasta el momento no se difundió un parte oficial sobre la cantidad de heridos ni su estado, pero las tareas continúan y los equipos médicos estiman que habrá derivaciones a varios hospitales de la región.

