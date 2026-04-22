Voraz incendio destruyó una vivienda en la zona de Camet

El fuego afectó una casa ubicada en la zona de Los Mirlos y Los Zorzales. Hubo derrumbes parciales del techo y riesgo sobre la vegetación del barrio.

Un incendio de vivienda generó un importante operativo de emergencia este miércoles por la mañana en la zona de Camet, donde tres dotaciones de bomberos trabajaban para controlar las llamas en una casa afectada en todos sus ambientes.

El hecho fue reportado a las 6.41 en la intersección de Los Mirlos y Los Zorzales, en Mar del Plata, y motivó la intervención del cuartel Camet, que al arribar al lugar constató que el fuego se encontraba declarado en toda la estructura.

Según la síntesis oficial, debido a la magnitud del siniestro se solicitó apoyo al cuartel Centro y rápidamente se montó el operativo para evitar complicaciones mayores.

Derrumbes parciales y riesgo sobre la vegetación

La vivienda afectada es de mampostería sólida y ladrillo revocado, con techo de chapa, y presenta dimensiones aproximadas de 10 metros de ancho por 25 de largo.

Como consecuencia del incendio, se produjo un derrumbe parcial del techo en algunos sectores que aún se encontraban en construcción.

No se registraronpersonas heridas, mientras que los bomberos señalaron que no existía riesgo de propagación a viviendas linderas, aunque sí sobre la vegetación silvestre de la zona.

Fuente: Mi8

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