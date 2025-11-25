Vuelco fatal en la Ruta 2: Kicillof canceló su viaje a Mar del Plata y suspendieron el Congreso de Hábitat

La tragedia en la Ruta 2 se convirtió en el motivo central por el cual el Gobernador decidió cancelar su visita a la ciudad.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof canceló su viaje a Mar del Plata y suspendió su participación en el 1° Congreso Internacional de Hábitat Popular, luego del trágico vuelco de un micro turístico en la Ruta 2, donde murieron dos personas y varios pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados al HIGA.

El accidente ocurrió en la mañana de este martes en el kilómetro 325, a la altura de General Pirán, cuando un ómnibus de la empresa New Bus –que trasladaba a más de 50 participantes del Congreso– perdió el control y volcó sobre la banquina. La mayoría de los pasajeros viajaba desde el oeste del conurbano bonaerense hacia Mar del Plata para asistir al evento.

Por qué Kicillof suspendió su visita a Mar del Plata

Kicillof tenía previsto llegar al Hotel Provincial para cerrar la primera jornada del Congreso, que iba a desarrollarse entre martes y miércoles con paneles de especialistas del Banco Mundial, BID, ONU-Hábitat y gobiernos latinoamericanos. Sin embargo, la tragedia obligó a suspender toda la actividad oficial, por lo que el gobernador canceló su visita y la agenda provincial quedó paralizada.

Sin fecha de reprogramación

Hasta el momento, no se confirmó si el Congreso será reprogramado, ni bajo qué modalidad. La prioridad del Ejecutivo provincial y del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) está centrada en asistir a los heridos y acompañar a las familias de las víctimas.

El accidente que cambió la agenda bonaerense

El vuelco del micro dejó al menos dos muertos y múltiples heridos que fueron trasladados a centros de salud de la zona. El hecho impactó de lleno en la organización del evento y produjo un giro imprevisto en la agenda de Kicillof, que debió suspender su viaje a Mar del Plata.

Con la investigación en marcha y el estado de salud de los heridos bajo evaluación, el Ejecutivo provincial mantiene el foco en la respuesta sanitaria y en el seguimiento de los pacientes afectados. La tragedia en la Ruta 2 se convirtió así en el motivo central por el cual Kicillof decidió cancelar su visita a la ciudad.

Fuente: Ahora Mar del PLata

Comentarios

comentarios