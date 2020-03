Vuelve a aumentar la cifra de muertos en España por coronavirus: 769 en las últimas 24 horas

Es el mayor número de víctimas mortales en un día desde el comienzo de la pandemia: ahora el país acumula 4.858 decesos y 64.059 infectados

El gobierno español anunció este viernes que 769 personas murieron de coronavirus en las últimas 24 horas, un récord en el país, que ya suma un total de 4.858 fallecidos y 64.059 casos confirmados.

El balance de muertes aumentó un 18,8% respecto al jueves en España, que es el segundo país del mundo con más muertos por COVID-19. El número de personas que han sanado asciende a 9.357, un 33% más que el jueves, según el gobierno.

España acelera el montaje de hospitales de campaña ante la avalancha de pacientes que se espera en los próximos días. Al mismo tiempo, las autoridades contratan a más médicos y se afanan en conseguir más material para combatir la pandemia.

Los trabajadores médicos aplauden para rendir homenaje a todos los profesionales de la salud que están lidiando con el brote de COVID-19, en el hospital La Princesa de Madrid, España, el 25 de marzo de 2020. (REUTERS/Susana Vera)

Los expertos señalan que el país podría estar aproximándose al “pico de la curva” de contagios, lo que supone un incremento próximo de hospitalizaciones, que se sumarán a las que ya existen, con el riesgo de colapso que esto supone para el sistema, si no se ponen en marcha otras alternativas.

Desde grandes ciudades como Madrid, donde con la ayuda del Ejército se montó un hospital con capacidad para hasta 5.000 personas, hasta la pequeña ciudad de Segovia, próxima a la capital, están abriendo nuevas instalaciones para descogestionar a los establecimientos preexistentes, que están al límite de sus capacidades.

La ONG Médicos Sin Fronteras también abrió dos hospitales de campaña en pabellones de dos de los ciudades más afectadas de la región de Madrid. La saturación de la infraestructura es allí una realidad, por lo que se buscan alternativas para atender a los pacientes, desde áreas de hospitalización donde antes había un archivo, a la habilitación de centros deportivos.

El Rey Felipe VI de España visita un hospital militar instalado en el centro de conferencias de IFEMA durante el brote de coronavirus en Madrid, España, el 26 de marzo de 2020 (Casa Real Española / Entrega a través de REUTERS)

Pero no solo hacen falta camas, también profesionales. Para tratar de superar esta carencia, el Gobierno anunció este viernes que contratará alrededor de 200 profesionales sanitarios extranjeros residentes en el país, que tienen la autorización precisa.

Las autoridades se apuran también para recopilar material sanitario y de protección para trabajadores de la salud y pacientes, lo que ha llevado a la compra desesperada de estos productos. El jueves se desató una polémica por la compra a China de una partida de test rápidos para la detección del COVID-19 que no son efectivos, pese a que estaban homologados por la Unión Europea, por lo que España tuvo que devolverlos.

Empresas de todos los sectores e incluso ciudadanos en sus viviendas fabrican material sanitario que ayude a paliar la falta de estos productos en los hospitales, desde batas a mascarillas o gafas de protección. A esto se suman iniciativas y donaciones de otras compañías, desde ropa de cama para los hospitales de campaña hasta botas para los militares que colaboran en la lucha contra el coronavirus. Por toda España se multiplican las iniciativas de solidaridad.

Fuente: infobae.com

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, tiene coronavirus



El líder británico comunicó la noticia en su cuenta de Twitter, un día después de que el príncipe Carlos también informara que está contagiado

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, informó este viernes que tiene coronavirus. De esta manera, se convierte en el primer mandatario europeo en contraer COVID-19.

“En las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y he dado positivo en el test de coronavirus. Ahora me estoy autoaislando, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencia mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto”, escribió en su cuenta de Twitter.

Junto al mensaje publicó un video en el que contó algunos detalles más del proceso. “Hola, quiero contarte algo que sucedió hoy. Desarrollé síntomas leves de coronavirus: temperatura y una tos persistente. Por consejo del jefe médico, hice una prueba que dio positivo. Estoy trabajando desde casa, autoaislado, que es lo correcto. Pero sepan que gracias a la tecnología puedo seguir comunicándome con todo mi equipo para liderar la lucha nacional contra el coronavirus», dijo en tono firme, pero con la voz nasal característica de la gripe.

El primer ministro británico Boris Johnson saliendo de la puerta del 10 de Downing Street antes de aplaudir durante la campaña en apoyo del Servicio Nacional de Salud, el 26 de marzo de 2020 (REUTERS/Hannah McKay)

El Primer Ministro agradeció al Personal del Servicio Nacional de Salud británico (NHS), y contó que se sintió conmovido con los aplausos que recibieron. También reconoció la labor de policías y trabajadores sociales que están trabajando para contener el avance del coronavirus en el país.

El Reino Unido acumula 11.816 casos positivos de COVID-19, y ya es el noveno país con mayor cantidad de infectados. Con 580 muertes confirmadas, es el séptimo país en cantidad de decesos.

“Quiero agradecer a todos los que están trabajando para ayudar a que nuestro país sobrelleve esta epidemia. Vamos a salir adelante. Y la manera de hacerlo es respetando las medidas de las que tanto han escuchado. Cuanto mayor sea la efectividad en el cumplimiento de esas medidas, más rápido vamos a pasar esta epidemia y más rápido vamos a rebotar. Gracias a todos los que están haciendo lo que hago yo, trabajando desde casa para detener la propagación del virus de un hogar a otro. Esa es la manera en la que vamos a ganar, juntos. Quédense en sus casas, protejan al NHS y salven vidas”, dijo Johnson en el tramo final del video.

Johnson, aplaudiendo a los trabajadores de la salud británicos (REUTERS/Hannah McKay)

El gobierno británico había sido duramente criticado por su estrategia inicial ante el brote, que consistía en recluir en sus casas solo a la población de riesgo y continuar normalmente con el resto de las actividades. Fue clave para el cambio de óptica un estudio del Imperial College de Londres publicado la semana pasada, que afirmaba que con el modelo elegido hasta ese momento solo se habría reducido a la mitad la cantidad de muertos, de hipotéticos 500.000 sin ninguna medida de contención, a 260.000.

Cambiando de rumbo, el primer ministro conservador llamó al conjunto de la población, incluidos quienes no tengan síntomas, a evitar todo “contacto social no esencial”, trabajando desde casa y absteniéndose de ir a bares, restaurantes, teatros y otros eventos sociales.

También llamó a todas las familias en las que uno de sus miembros presente fiebre o tos a confinarse estrictamente en sus hogares sin salir “ni para hacer las compras” si es posible, y advirtió que se solicitaría a las personas más frágiles -ancianos y enfermos- que se aíslen de todo contacto social durante 12 semanas.

Fuente: infobae.com

