Vuelve el festival más argentino: Quilmes anuncia el regreso del Quilmes Rock en abril de 2027

Quilmes anuncia el regreso del festival más esperado: el Quilmes Rock vuelve en abril de 2027 para reafirmar su lugar como el evento de música nacional que reúne a los argentinos.

Luego de su última edición en 2025 que rompió todos los récords de asistencia, el Quilmes Rock vuelve a convocar a los íconos del rock nacional para un nuevo encuentro que promete ser inolvidable. De esta manera, el festival de la marca busca consolidar su lugar como el espacio donde personas de diferentes generaciones se encuentran para disfrutar de una cerveza y disfrutar del mejor rock nacional.

“Cuando cerramos la edición 2025 del Quilmes Rock, prometimos que volveríamos por más porque este festival es más que eso; es una celebración de todo lo que la música argentina nos hace sentir. Estamos muy contentos de anunciar el regreso del Quilmes Rock para 2027, un espacio donde generaciones se vuelven a encontrar, cerveza de por medio, para vivir la música con una intensidad única, como solo el público argentino puede hacerlo”, comentó Guido “Chapa” Lofiego, director de marca de Quilmes.

Desde el 22 de abril, se podrá acceder a la preventa de entradas a través de la página oficial de EnigmaTickets: https://www.enigmatickets.com/.

Acerca de Cervecería y Maltería Quilmes

Cervecería y Maltería Quilmes es una compañía con 135 años en la Argentina que crece junto a su ecosistema. Impulsa y dinamiza el crecimiento económico, social y ambiental del país a través de una agroindustria federal, local y regional que va desde la semilla hasta la botella.Elabora, distribuye y comercializa cervezas, gaseosas, vinos, sidras, espumantes, energizantes, aguas minerales, jugos e isotónicos, en alianza con empresas líderes como PepsiCo, Nestlé, RedBull y Bodegas Cuvillier. De cara a sus consumidores desarrolló Ta Da, la aplicación de envío de bebidas número 1 de Argentina, y de cara a sus clientes, BEES, la plataforma B2B que renueva la experiencia de compra y mejora el negocio de sus puntos de venta en todo el país a través de la inclusión digital.

La compañía cuenta con más de 5.000 empleados directos en toda la Argentina, además de 10 plantas productivas incluyendo cervecerías y plantas de gaseosas, 1 bodega, 2 malterías, 1 chacra de lúpulo, 1 fábrica de tapas, 9 oficinas regionales de venta y 9 centros de distribución. Además, trabaja con una red de más de 6.000 proveedores PyME y 135 distribuidores abasteciendo más de 300.000 puntos de venta en todo el país.

Desde 2019 es la primera compañía de consumo masivo en migrar su matriz energética a 100% renovable.

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