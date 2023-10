Vuelve el rock inglés más clásico de los clásicos

Si alguna vez alguien se preguntó si The Beatles, y The Rolling Stones tocaron juntos, podemos decir prácticamente que sí. No juntos al mismo tiempo , pero si en el mismo escenario a través de la coincidencia del mismo evento llamado «The Great Pop Prom» en el Royal Albert Hall de la ciudad de Londres, el 15 de septiembre de 1963. The Rolling Stones, que no eran tan populares todavía como sí lo eran The Beatles, fueron contratados para abrir dicho evento por solo 15 min, y luego de que desfilaran otros artistas de la época, el cierre lo haría los 4 de Liverpool.

A 60 años de esa coincidencia, Columbia y Out of Control , homenajean a estas dos grandes bandas en donde el mito de la rivalidad y grieta que nunca existió, pero que sigue abierta, recrean los grandes éxitos que van pasando de generación a generación.

Out of Control homenajea a The Rolling Stones desde el año 2015. Su propuesta consiste en nueve músicos multiinstrumentistas en escena y una experiencia audiovisual impactante. En todos los shows de Out of Control nos vamos a encontrar con los clásicos de todas las épocas, versiones memorables de sus tantos discos en vivo y hasta alguna joya oculta dentro de su vasta discografía.

Ignacio Victoriel: Voz y armónica

Nicolas Chacchio: Bajo

Mariano Furundarena: Guitarra y Coros

Walter Ugarte: Saxo y Percusiones:

Cecilia Victorel: Coros

Agustín Iriarte: Guitarra y Coros

Marianela Francucci: Coros y Saxo

Juan Pablo Bonadero: Teclados y Trompeta

Fernando Furundarena: Batería

Columbia es una banda marplatense fundada en el año 2000 con el objetivo de recrear la música de los Beatles, desde sus inicios hasta las distintas carreras solistas de sus integrantes.

El 8 de octubre de 2001 Columbia realiza dos presentaciones en la Primera Semana Beatle de Latinoamérica en The Cavern Club de la ciudad de Buenos Aires.- Dicho evento contó con la

presencia de grandes figuras internacionales tales como la hermana de John Lennon (Julia) desde Inglaterra; y el cantante y músico Tony Sheridan, que grabó uno de sus primeros discos con los Beatles como músicos invitados.

En el 2002 participa de la preselección para la segunda semana beatle latinoamericana, y son nombrados embajadores turísticos de Mar del Plata por el Ente Municipal de Turismo, representando y promocionando actividades culturales y musicales marplatenses durante su participación en el concurso.

En la temporada de verano 2003, Columbia se presentó todas las noches en la muestra “Por siempre Beatles” realizada en el Hall del “Hotel Provincial” de Mar del Plata. Durante esas 38 noches, Columbia ejecutó la más amplia diversidad de temas del repertorio beatle, en el marco de la mayor colección de memorabilia beatle del mundo, a cargo de Rodolfo Vázquez. Este espectáculo fue merecedor del premio “Estrella de Mar”, principal galardón otorgado a un espectáculo en la ciudad de Mar del Plata.

En el mismo año, Columbia emprende una gira por el Ecuador, realizando shows en los más diversos escenarios de Quito, Guayaquil, Ibarra, Riobamba, entre otras, en distintos escenarios y programas de televisión.

Desde enero de 2009, Columbia empieza a homenajear a The Beatles en Liverpool Music Live Resto, presentando uno a uno los discos completos de los Fab Four, respetando al detalle cada uno de los aspectos interpretativos, así como los arreglos de voces, de cuerdas e instrumentales. Son más de 150 las presentaciones en este escenario hasta el 2019.

Con el tiempo la banda trasciende la idea de solo interpretar la música de The Beatles, para acompañar cada presentación con video, para dar una experiencia más completa al público.

Desde 2012 es el escenario de “La Bodega” del Teatro Auditorium el que alberga el homenaje a los Fab Four, en un ambiente acogedor e intimista realizando más de 50 presentaciones.

En 2018 se presentan con lleno total en la sala “Ringo Starr” de “The cavern Club” en Capital Federal, y en 2019 presentan su nuevo espectáculo en el teatro Colón de Mar del Plata.

Durante el 2020, en el marco de la pandemia, realizaron más de 10 videos autogestivos y producidos por la propia banda, grabando cada uno de los integrantes partes musicales y vocales de temas de “The Beatles”, presentándose en diversos espacios virtuales.

En febrero del 2021 establecen un récord de asistencia a los espectáculos musicales de la “Torre Tanque”, en el que son acompañados por más de 350 marplatenses y turistas.

En febrero de 2023 son nominados a dos premios “Estrella de mar” en las categorías “Mejor tributo” Y “Mejor producción marplatense”.

Columbia está formada por:

Javier Lázaro Llorens Prado: Bajo, ukelele, guitarra, piano y voz.

Juan Manuel De Santis: Guitarra y voz.

Fernando Vera Tapia: Batería y voz.

Fabián Pepe: Teclado y voz.

Diego Martín Guerriero: Guitarra y voz

Comentarios

comentarios