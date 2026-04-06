Vuelve la ciclogénesis a Mar del Plata: emiten un doble alerta amarillo por tormentas y vientos para este martes

El fenómeno será acompañado por lluvias durante toda la jornada del martes. En la tarde se harán presentes los vientos más fuertes, por lo que recomiendan mantener la precaución.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un doble alerta amarillo para toda la jornada del martes 7 de abril y advirtió por el regreso de fuertes tormentas y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en General Pueyrredon.

El fenómeno meteorológico conocido como «ciclogénesis» volverá a hacerse presente en la ciudad y, en materia de lluvias afectará a todo el día con lluvias localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Las recomendaciones ante la importante caída de agua, en tanto, contemplan:

1- Evitar actividades al aire libre.

2- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

3- Quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas.

4- Mantenerse informado por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otro lado, las tormentas serán acompañas por fuertes ráfagas de viento que se harán presentes desde la tarde y que afectarán al área desde el sector sur con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora, pudiendo alcanzar, por momentos, los 70 kilómetros por hora.

Ante este panorama, se recomienda:

1- Evitar salir.

2- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

3- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

4- No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

5- Tener precaución al conducir.

Fuente: Mi8

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