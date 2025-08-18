Vuelve la ciclogénesis: emiten un alerta por fuertes lluvias y vientos para este martes en Mar del Plata

El SMN advirtió que las fuertes lluvias y tormentas podrían acumular hasta 70 milímetros de agua. Además, las ráfagas de viento podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió durante la mañana del lunes un alerta amarilla para el día martes en Mar del Plata, dado que se espera que se presente nuevamente una ciclogénesis que traerá fuertes lluvias y vientos.

Concretamente, la ciudad será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual durante la noche del martes.

Además, el SMN no descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en esta zona. Ante esta advertencia, las recomendaciones tienen que ver con evitar actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, alejarse de la costa y mantenerse informado por las autoridades.

A las tormentas se le sumarán fuertes vientos del sector este, que alcanzarán velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

