¿Vuelve la lluvia? Cómo estará el clima este miércoles 10 de septiembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó precipitaciones para la tarde, con fuertes viento desde el oeste.

Después de unos días con buen clima, este miércoles 10 de septiembre se esperan lluvias en Mar del Plata.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la mañana y por la tarde el cielo estará mayormente nublado, mientras que a la tarde habrá tormentas aisladas, con 40 a 70% de probabilidades de precipitaciones.

La temperatura se mantendrá similar a la de ayer: 8º C de mínima a la mañana, una máxima de 19º C a la tarde y 13º C al anochecer.

En cuanto al viento, soplará todo el día entre 23 y 31 kilómetros por hora. Al principio provendrá del noroeste y a partir de la tarde virará al oeste, con ráfagas de 42 a 50 km/h.

