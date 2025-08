Vuelve la lluvia: cómo estará el clima este miércoles 6 de agosto en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias aisladas para toda la jornada, con temperaturas que se mantienen muy bajas

Mientras continúan las bajas temperaturas en Mar del Plata, ahora se suma la lluvia en este miércoles 6 de agosto.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá lluvias aisladas durante todo el día, con mayor probabilidad de precipitación durante la tarde (40 a 70%).

La temperatura será de 5º C a la mañana, luego la máxima llegará a 12º C y a la noche bajará a 10º C.

En cuanto al viento, soplará todo el día del noroeste. Primero a 23-31 kilómetros por hora, con ráfagas de 42 a 50 km/h, y a partir de la tarde disminuirá su intensidad a 13-22 km/h.

