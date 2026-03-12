Werner salvó a Aldosivi de una derrota catastrófica: 1-1 con Atlético Tucumán

El ex Boca le atajó un penal a Leandro Díaz sobre el final y Aldosivi sumó un punto después de tres derrotas al hilo en el Apertura. Pasada la primera mitad del torneo, el «Tiburón» sigue sin ganar y Guillermo Farré está en la cuerda floja.
Aldosivi igualó 1-1 este miércoles por la noche con Atlético Tucumán en el estadio «Monumental José Fierro», por la 10ª fecha del Grupo B del torneo Apertura 2026. El «Tiburón» todavía no ganó en el campeonato y Guillermo Farré no le encuentra la vuelta a un equipo que vuelve a estar al borde de la zona de descenso, por lo que las próximas horas serán claves para su continuidad.
Después de un buen arranque del cuadro de Julio César Falcioni (fue su primer partido como DT del «Decano»), Aldosivi resistió y llegó al gol en una pelota parada a los 21′. Fernando Román envió un centro preciso en un tiro de esquina, Nicolás Cordero bajó la pelota de cabeza y Federico Gino, libre de marcas, definió de primera en el área chica y marcó su segundo tanto en el torneo.
Dato de color: el uruguayo es el máximo artillero del «Tiburón» en el Apertura, en el que solo convirtió tres tantos. El otro lo hizo Cordero.
Fuente: Mi8