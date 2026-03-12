Werner salvó a Aldosivi de una derrota catastrófica: 1-1 con Atlético Tucumán

El ex Boca le atajó un penal a Leandro Díaz sobre el final y Aldosivi sumó un punto después de tres derrotas al hilo en el Apertura. Pasada la primera mitad del torneo, el «Tiburón» sigue sin ganar y Guillermo Farré está en la cuerda floja.

Aldosivi igualó 1-1 este miércoles por la noche con Atlético Tucumán en el estadio «Monumental José Fierro», por la 10ª fecha del Grupo B del torneo Apertura 2026. El «Tiburón» todavía no ganó en el campeonato y Guillermo Farré no le encuentra la vuelta a un equipo que vuelve a estar al borde de la zona de descenso, por lo que las próximas horas serán claves para su continuidad.

Después de un buen arranque del cuadro de Julio César Falcioni (fue su primer partido como DT del «Decano»), Aldosivi resistió y llegó al gol en una pelota parada a los 21′. Fernando Román envió un centro preciso en un tiro de esquina, Nicolás Cordero bajó la pelota de cabeza y Federico Gino, libre de marcas, definió de primera en el área chica y marcó su segundo tanto en el torneo.

Dato de color: el uruguayo es el máximo artillero del «Tiburón» en el Apertura, en el que solo convirtió tres tantos. El otro lo hizo Cordero.

APARECIÓ EL GOLEADOR DEL TIBURÓN: Fede Gino se posicionó bien y definió para el 1-0 de Aldosivi sobre Atlético Tucumán.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/fZWZo8H8qE — SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2026 La estadística demuestra lo que pasa en la cancha. A Aldosivi le cuesta demasiado generar juego, aunque Farré cambie de esquema y de nombres propios. De hecho, el gol de Gino fue el único remate al arco de la visita en todo el partido. Igualmente, el elenco marplatense no sufría el partido, más allá de alguna pelota quieta bien ejecutada por Atlético.

En el segundo tiempo, Aldosivi tuvo muchas complicaciones para progresar en el campo, aunque es cierto que hubo un penal contra Agustín Palavecino no cobrado por el árbitro Felipe Viola. Atlético Tucumán tampoco hacía grandes cosas para generar riesgo, pero un córner volvió a mover el marcador. Ezequiel Ham pateó con mucha exactitud al centro del área y Franco Nicola, totalmente libre, apareció a la carrera y metió un frontazo violento para estampar el 1-1 a los 10′.

¡EL DECANO REACCIONÓ! Nicola ganó de cabeza y marcó el 1-1 de Atlético Tucumán vs. Aldosivi.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/DzREMkkfAh — SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2026 De esta forma, Aldosivi salvó un punto en Tucumán. ¿Se salva Farré? El «Verde» no logró ganar en la primera mitad del Apertura (cuatro empates y cuatro derrotas) y está al borde de la zona de descenso en la Tabla Anual y en la tabla de promedios, además de que el funcionamiento no aparece. Las próximas horas serán claves para su continuidad, con una llamativa aparición de Martín Palermo en Mar del Plata para hacerse un tatuaje.

La permanencia del presidente Hernán Tillous en «La Feliz» alimenta el rumor de un posible regreso del «Titán» al club. Más allá de esas suposiciones, el crédito de Farré parecería estar terminado.

Síntesis

ATLÉTICO TUCUMÁN (1): Ingolotti; Maximiliano Villa, Suso, Clever Ferreira y Luciano Vallejo (Ignacio Galván 33′ ST); Javier Domínguez y Ham; Compagnucci (Alexis Segovia 33′ ST), Tesuri y Franco Nicola (Laméndola 16′ ST); Abeldaño (Leandro Díaz 33′ ST). DT: Julio Falcioni.

ALDOSIVI (1): Werner; Rodrigo González (Rolón 45′ ST), Nicolás Zalazar, Santiago Moya, Novillo y Fernando Román; Bochi y Gino; Alan Sosa, Cordero (Martín García 29′ ST) y Agustín Palavecino (Natanael Guzmán 29′ ST). DT: Guillermo Farré.

GOLES: Gino (ALD) a los 21′ PT y Nicola (ATL) a los 10′ ST.

AMONESTADOS: Moya (ALD), Vallejo (ATL), Suso (ATL) y Díaz (ATL).

EXPULSADOS: Sosa (ALD) a los 23′ ST.

INCIDENCIAS: Werner (ALD) le atajó un penal a Díaz (ATL) a los 45+2′ ST.

ÁRBITRO: Felipe Viola.

ESTADIO: Monumental José Fierro.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios