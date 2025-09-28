YAKA estrena “Lo que nos queda”, el primer sencillo de lo que será su nuevo disco de estudio.

La canción se mueve al pulso de un riff poderoso de guitarra y una melodía que empuja hacia adelante. Con paisajes sonoros crudos, en una producción potente que se sostiene en la formación clásica de guitarras, bajo, batería y sintetizadores. Yaka cuenta de un personaje al límite de todo, dentro de una sociedad a punto de explotar y que vislumbra algo de luz con la llegada de la primavera.

El sencillo fue compuesto y grabado en la ciudad de La Plata, con YAKA en voz, guitarras y sintetizadores, acompañado por GómeZ en batería y Matías Olmedo en guitarra y bajo.

Grabado en el estudio “El Zumbido” por Matías Olmedo.

Mezclado por Yaka y Matías Olmedo.

Producido por Yaka.

Masterizado por Lucas Gómez.

Registro audiovisual: Maro

Fotografías: Tomás Herce.

Escucha ¨Lo que nos queda¨

Descarga ¨Lo que nos queda¨

Video

YAKA es el proyecto solista de Gabriel Herce, músico y realizador audiovisual. Tras vivir más de 25 años en La Plata, actualmente reside en Los Toldos, su ciudad natal. Desde la adolescencia formó parte de distintas bandas de rock, siempre como compositor y cantante. Estudió cine en la UNLP y desarrolló una amplia trayectoria como director y montajista de documentales, ficciones y videoclips.

Entre 2012 y 2015 integró El Belafonte, con quienes publicó dos EP y dirigió el videoclip La del huracán.

En 2019 editó su primer álbum solista, Yaka, de carácter esencialmente acústico. Su cruce entre cine y música también lo llevó a componer la banda sonora del documental Iron Mountain (2020).

En noviembre de 2025 lanzará su segundo disco de estudio, Entre otras cosas, una obra que se afirma en la canción rock y se despliega entre la electricidad cruda, la intensidad y algunos pasajes acústicos.

