“Yo ahora tenía que estar llorando en una casa fúnebre”, dijo la mamá de Nahuel

Gisela y Leo dieron su testimonio frente a la clínica donde el adolescente permanece internado. Aseguraron que el ataque pudo haberse evitado, denunciaron falta de respuestas del colegio y advirtieron que agotarán las instancias legales

os padres de Nahuel, el adolescente que fue brutalmente agredido en una escuela de Mar del Plata y que permanece internado, hablaron públicamente frente a la clínica donde se encuentra el chico y aseguraron, con dolor e indignación: “Esto se podría haber evitado”.

Gisela, la mamá, explicó que Nahuel se encuentra fuera de peligro, aunque continúa bajo atención médica. “Le están dando antibióticos, corticoides y antiinflamatorios. Podemos decir que está bien, pero tiene todo el rostro deformado. Esto podría ser mucho peor”, expresó.

La mujer contó además que todavía no saben si el adolescente deberá someterse a una cirugía plástica, ya que presenta fracturas en todos los huesos de la nariz y también en el maxilar.

En su relato, la madre también hizo hincapié en el clima que, según dijo, existe dentro de la escuela. “Los compañeros le tienen miedo. Nadie hace nada. Esto es un hecho que se podría haber evitado”, consideró, y remarcó que la familia del agresor no se comunicó con ellos.

Conmovida por el ataque, Gisela advirtió que no piensa dejar que el caso se diluya. “Vamos a agotar las instancias legales para que esto no vuelva a pasar. ¿Y si a mi hijo le pasaba algo peor? Yo ahora tenía que estar llorando en una casa fúnebre”, lanzó.

Por su parte, Leo, el papá de Nahuel, también apuntó contra la falta de respuestas de la escuela. “Desde mi punto de vista se podría haber evitado. El año pasado me la pasé yendo al colegio, no me dieron respuestas. Solo se firmaban actas”, afirmó.

Según relató, ese día dejó a su hijo en la escuela a las 7.30 y antes de las 8 menos cuarto ya había recibido el llamado que cambió todo. “Nos dijeron que le habían dado unos golpes. Y en el video se ve que Nahuel queda inconsciente y no se acuerda de las patadas”, aseguró.

Por último, el padre cuestionó que la respuesta institucional «no alcance con medidas parciales o administrativas». “Me gustaría una solución que no sea con actas y palabras. Queremos que esto no quede en la nada. La solución no es que lo cambien de turno al otro nene, es otra”, deslizó.

Fuente: Mi8

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