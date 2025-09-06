 Zeballos y Granollers remontaron un partidazo y se consagraron campeones del Us Open

La dupla marplatense-catalana venció en la final a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski y alzó su segundo Grand Slam

En un partidazo de más de dos horas, Horacio Zeballos y Marcel Granollers vencieron en la final de dobles del Us Open a la dupla británica Joe Salisbury y Neal Skupski y se consagraron campeones en Nueva York.

En la que fue la quinta final de Grand Slam para la dupla marplatense-catalana, lograron repetir la consagración de Roland Garros obtenida en junio ante los mismos rivales, cosechando de esta manera su segundo torneo Major.

De la mano de un majestuoso servicio del marplatense de 40 años, la dupla remontó tres match points en contra para empardar el tercer set y ponerse 5-5.

En el game siguiente, el dúo hispanohablante se puso 0-40 arriba para quebrar y pasar al frente. Y así fue: tras algunos servicios deficientes de Skupski, se pusieron 6-5 con servicio a favor para el último juego.

Finalmente, con un 3-6, 7-6 y 7-5, Horacio Zeballos y Marcel Granollers alzaron un nuevo título en un 2025 inolvidable. De esta manera, se posicionan en el top 5 del Ranking ATP.

Granollers and Zeballos clinch the US Open 2025 doubles title, edging past Salisbury/Skupski in a thrilling three-set battle! pic.twitter.com/qzkqk4iCO5 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2025

Fuente: Mi8

