ZONA ROJA «LAS ÚNICAS VÍCTIMAS SON LOS VECINOS»

El concejal Agustín Neme celebró el avance del proyecto del oficialismo que se tratará en la próxima sesión en el Concejo Deliberante «junto al intendente Guillermo Montenegro nos comprometimos con los vecinos para resolver una problemática que lleva más de 20 años».

En reunión conjunta de las comisiones de Legislación, Seguridad y Género, el proyecto del oficialismo logró el dictamen de mayoría y será tratado el viernes próximo en sesión pública del Concejo Deliberante. Al respecto se manifestó el presidente del bloque oficialista Agustín Neme «Hace más de 20 años que nuestra ciudad tiene esta problemática. Durante muchos años se miró para el costado, pero el intendente Guillermo Montenegro ni bien asumió puso este tema sobre la mesa expresando la necesidad de generar una norma local que proteja a los vecinos de una vez por todas. Aquí las únicas víctimas son los vecinos que padecen todo tipo de situaciones lamentables».

Ante las críticas del bloque del Frente de Todos al proyecto del oficialismo Neme dijo «Nosotros no queremos criminalizar a nadie, queremos una norma integral en defensa de los vecinos y sin desatender otras cuestiones, por eso incorporamos también la mirada de la oposición. Pero una norma de este tipo sin sanciones no sirve de nada. Esta problemática necesita de una mirada integral, pero también de una norma concreta y basada en el sentido común, la oferta y demanda de sexo no puede realizarse en la puerta de una casa, por eso queremos prohibirla. Aquellas personas que quieran desarrollar esta actividad que puedan hacerlo en un lugar que no traiga inconvenientes a ningún vecino, por eso estamos dispuestos a determinar una zona. Pero también sabemos que existirán grupos que no quieran cumplir con esta norma y frente a eso deben existir sanciones, como la multa y el arresto que proponemos. Sin esta cuestión no vamos a resolver el problema de los vecinos».

«Estamos cerca de lograr que nuestra ciudad cuente con una norma en este sentido luego de tantos años, priorizando el bienestar de los vecinos y brindando herramientas concretas también a la policía y la justicia. Es un paso muy importante, es lograr luego de tantos años una respuesta concreta para que los vecinos de estos barrios vivan como corresponde» finalizó Neme.

