17 series y documentales imperdibles sobre crímenes reales

Cada vez son más los casos policiales más intrigantes, misteriosos y trágicos de la historia que son recreados para la TV y las plataformas de streaming con gran éxito. Aquí, una lista de los imperdibles

En 2015, con la llegada de “The Jinx” y “Making a Murderer” se dio inicio a una nueva era dorada en la TV y el streaming de un género fascinante: el true crime, es decir, los crímenes reales. Desde entonces se han estrenado decenas de documentales, docudramas y ficciones sobre algunos de los crímenes y casos más espeluznantes. Este subgénero, uno de lo más populares en las plataformas, acumula algunas joyas imperdibles. Servicios digitales como HBO, Amazon o Netflix ofrecen en sus catálogos todo tipo de producciones basadas en hechos verídicos.

Aquí, una lista de las que no te puedes perder:

Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico (2020) «Jeffrey Epstein, Asquerosamente Rico» está en Netflix

El documental narra el proceso judicial y el final del pedófilo Jeffrey Epstein. A través de los testimonios de muchas de sus víctimas se conoce como el millonario usaba su riqueza y poder para perpetrar sus delitos sexuales. El 10 de agosto de 2019, Epstein se quitó la vida en su celda y todas esas denuncias de tráfico sexual y de prostitución de menores saltaron a la luz , y al mismo tiempo quedaron sin resolver. (Netflix)

“El caso Alcàsser” (2019) “El caso Alcàsser”: un triple asesinato que conmocionó a España ( Netflix)

La noche del 13 de noviembre de 1992, Miriam, Toñi y Desirée, tres jóvenes del municipio valenciano de Alcàsser, desaparecieron mientras hacían autostop para llegar a una discoteca. El 27 de enero, 75 días después de la desaparición, encontraron sus cadáveres en una fosa. Recrea los hechos y muestra el macabro tratamiento que se le dio al triple homicidio al retransmitir en directo el sufrimiento de los familiares. La serie documental está dirigida por Elías León Siminiani. (Netflix)

“White House Farm Murders”: una masacre que conmocionó a Reino Unido (2020) La miniserie «White House Farm Murders» se estrenó este año en Reino Unido

En la madrugada del 7 de agosto de 1985, tres generaciones de una misma familia aparecieron asesinadas en el interior de su casa, una granja aislada en el condado británico de Essex. La vivienda estaba cerrada por dentro y en su interior Nevill y June Bamber, de 61 años, su hija Sheila Caffell, de 28, y los dos gemelos de esta, de seis años, murieron a consecuencia de diversos disparos. La serie “White House Farm Murders” recrea esta tragedia familiar que conmocionó al Reino Unido y cuyas circunstancias parecían claras en un principio. Sheila Caffell fue señalada como la responsable de haber asesinado a sus padres y a sus hijos antes de suicidarse. De ella la policía trazó inmediatamente el retrato de una mujer con problemas mentales.

El único sobreviviente de la familia era Jeremy, de 24 años, hermano de Sheila y, como ella, hijo adoptado por los Bamber. Desde el primer momento aseguró haber estado en su casa, lejos de la granja familiar, cuando se produjo la masacre. Y que había recibido una última llamada de su padre en la noche alertándolo del comportamiento errático de su hermana. La muerte de toda la familia lo convertía, de este modo, en heredero único. Está protagonizada por Jeremy Bamber, Cressida Bonas, Freddie Fox, Stephen Graham y Mark Addy, entre otros. (Starzplay)

Misterios sin resolver (2020) Un capítulo de «Misterios sin resolver» está dedicado a la masacre de una familia en Francia

La primera parte de “Misterios sin resolver” se encarga de mostrar el mundo numerosos casos sin respuesta que existen en nuestra historia reciente. Desde crímenes sin resolver y desapariciones misteriosas a supuestos avistamientos de extraterrestres. Fue tal el éxito de la producción que incluso lograron reabrir uno de los casos. La historia de Alonzo Brooks, un chico de 23 años que desapareció tras acudir a una fiesta. Un mes más tarde su cadáver apareció y a día de hoy sigue sin saberse qué ocurrió y quién fue el responsable de su muerte. El FBI retomó la investigación. La nueva tanda de episodios llegarán el próximo 19 de octubre. (Netflix)

“A Confession” (2019) La miniserie «A Confession» está protagonizada por Martin Freeman

Después de “Sherlock” y “Fargo”, el actor Martin Freeman regresó con otra serie con temática criminal, “A Confession”. Freeman da vida al detective Steve Fulcher. La mimiserie británica compuesta de seis episodios se basa en hechos reales: en el caso de la desaparición de Sian O’Callaghan, una joven de 22 años que nunca regresó a su casa una noche de marzo en 2011. Tras cinco días de búsqueda, hallaron su cadáver. Obsesionado con lograr una confesión del principal sospechoso, Fulcher se saltó los protocolos de la policía, algo que le costó su carrera y reputación. En el reparto también figuran dos veteranas actrices inglesas: Siobhan Finneran (”Happy Valley”) e Imelda Staunton (“Vera Drake”). La dirección corre a cargo de Paul Andrew Williams, conocido por la serie “Broadchurch”. (Britbox)

“Te Amo, ahora muere” (2019) «Te Amo, ahora muere» está disponible en HBO

Es un documental de dos partes que ofrece una mirada sobre el juicio de Michelle Carter, una joven de Massachusetts que instigó mediante mensajes de textos al suicidio de su novio. Conrad Roy, de 18 años, estaba al interior de su automóvil intoxicándose con monóxido de carbono. Con dudas, decidió salir del vehículo, pero un mensaje de su novia -de 17 años- lo hizo cambiar de idea y finalmente se quitó la vida en un estacionamiento. “Si quieres hacerlo tanto como dices, hoy es el día”, le escribió Carter a Roy segundos antes de su muerte en julio de 2014. (HBO)

“The Staircase” (2018) : el crimen de la escalera «The Staircase» es un gran documental para los fanáticos de «American Crime Story»

La serie documental de ocho episodios permite ser testigos del juicio al novelista estadounidense Michael Peterson como sospechoso del asesinato de su esposa. En noviembre de 2001, Peterson llamó al 911 porque había encontrado a Kathleen, su mujer, muerta y rodeada de sangre al pie de las escaleras de su casa; Peterson fue acusado de homicidio. Él dice que ella murió después de que búho entrara por una ventana abierta y la atacara. Las cámaras estuvieron presentes durante todo el proceso judicial. Es una narración cronológica de los hechos, en la que también tiene presencia la cobertura del caso en los medios de comunicación. (Netflix)

“Paraiso perdido: los homicidios de los niños de Robin Hood Hills” (1996) “Paradise Lost: Asesinato en Robin Hood Hills” (1996)

En 1993, fueron hallados en el bosque de Robin Hood Hills, en Arkansas (EEUU), los cadáveres de tres niños: Christopher Byers, Michael Moore y Stevie Branch. Desde los primeros momentos de la investigación, la policía relacionó el triple crimen con rituales de sectas satánicas. Pero algunos años después fueron arrestados los jóvenes Damien Echols, Jason Baldwin y Jessie Misskelley, después de que el último de ellos confesase el crimen. Es una miniserie de tres episodios de gran crudeza. (HBO)

“Beware the Slenderman” (2016) “Beware the Slenderman” (2016)

Un total de 19 puñaladas mataron a la niña Payton Leutner, de tan sólo 12 años, en mayo de 2014. Las responsables del terrible crimen fueron dos amigas de la misma edad, Anissa Weier y Morgan Geyser. Pero lo verdaderamente tenebroso es la razón de su homicidio: querían impresionar a Slenderman (en español El Hombre Delgado), un personaje ficticio al que idolatraban. Las niñas fueron finalmente acusadas de demencia, y, en lugar de prisión, fueron internadas en instituciones psiquiátricas. Este documental escalofriante está dirigido por Irene Taylor Brodsky. (HBO)

¿Quién mató a Garrett Phillips? (2019) Dividido en dos partes, este documental de HBO se mete de lleno en el asesinato del niño de 12 años Garrett Phillips

Las habitantes del pequeño pueblo de Potsdam, en el norte del estado de Nueva York, en Estados Unidos, nunca olvidarán la tarde del 24 de octubre de 2011 cuando alguien ingresó al departamento donde vivía el pequeño Garrett Phillips y lo asesinó. El niño tenía tan solo 12 años y su crimen todavía está impune. Los investigadores del asesinato, casi de inmediato, apostaron todo a un solo sospechoso: Nick Hillary, de origen afroamericano, que trabajaba como entrenador de fútbol en una universidad cercana. Y había sido pareja de la mamá de Garret, Tandy Cyrus. El sospechoso estuvo 70 días preso y fue a juicio, pero no se comprobó su culpabilidad. Un caso que invita a reflexionar sobre las cuestiones raciales vinculadas al sistema judicial y penal. Los pormenores de este desgarrador y oscuro crimen se narran con rigurosa precisión en el documental “Who Killed Garrett Phillips?” (”¿Quién mató a Garrett Phillips?”), dirigido y producido por Liz Garbus. (HBO)

El proyecto Williamson (2018) «El proyecto Williamson» está basado en un libro de John Grisham

Esta serie documental de seis episodios está basada en el libro de John Grisham. Sí, ese John Grisham. “The Innocent Man: Murder and Injustice in a Small Town“ es su único libro de no ficción hasta la fecha. La serie examina dos crímenes en la pequeña ciudad de Ada, Oklahoma: el asesinato de Debra Sue Carter en 1982 y el asesinato de Denice Haraway en 1984. La historia sigue los casos contra los cuatro hombres condenados, incluido el ex jugador de béisbol de ligas menores Ron Williamson, quien fue exonerado por evidencia de ADN después de cumplir 11 años en el corredor de la muerte. La producción incluye entrevistas con amigos y familiares de las víctimas, vecinos, abogados, periodistas y otras personas involucradas, así como el propio Grisham. (Netflix)

“Wormwood” (2017) PlayTrailer de «Wormwood»

El ganador del Oscar Errol creó con ‘Wormwood’ una miniserie mezcla de documental y dramatización que se centra en la misteriosa muerte de Frank Olson (el actor Peter Sarsgaard en la dramatización) un científico que trabajó para la CIA. Olson murió al caer de una ventana de un edificio de Nueva York en los años 50, días después de que su jefe le diera una dosis de LSD como parte de un experimento secreto. El documental alterna entrevistas con ficción que intentan reconstruir el caso y descubrir lo que pasó con Olson ese fatal día. (Netflix)

The Act (2019) «The Act» es una miniserie basada en hechos reales

El 14 de junio de 2015, un crimen bizarro sacudió a los Estados Unidos. Dee Dee Blanchard, una mujer de 48 años, apareció asesinada en su casa de Missouri y su hija Gypsy Rose, discapacitada en silla de ruedas, no estaba en la escena del crimen. Poco tiempo después se descubrió que Dee Dee hizo creer a todos que su hija estaba enferma. Basado en este caso extraordinario, la miniserie en ocho capítulos está protagonizada por Patricia Arquette y Joey King. (Hulu)

“The Keepers” (2017) PlayTrailer de The Keepers

Esta docuserie de Ryan White recupera el asesinato no resuelto de la monja Cathy Cesnik, quien enseñaba inglés y teatro en la secundaria Keough High School, en la ciudad de Baltimore, Maryland. El cadáver apareció en 1969 y sus antiguos alumnos sospecharon de las mismas autoridades de la escuela. ¿La razón? El encubrimiento de otro crimen cometido en la misma institución: la religiosa sospechaba que un sacerdote de la escuela era un abusador sexual. (Netflix)

“Unbelievable” (2019): la desgarradora historia de una violación «Inconcebible» es un drama basado en hechos reales

“Inconcebible” (”Unbelievable” en su idioma original) es una serie limitada de ocho episodios, protagonizada por Merritt Wever y Toni Collette, sobre un agresor sexual serial. Está basada en hechos reales, que fueron inmortalizados en el reportaje ganador del premio Pulitzer, “La inconcebible historia de una violación”. Retrata una realidad indignante pero que lamentablemente sigue ocurriendo en el mundo: la incredulidad hacia las mujeres víctimas de violación. En el artículo del 2015, escrito por Christian Miller y Ken Armstrong, se narra la pesadilla vivida por Marie Adler (Kaitlyn Dever), cuya vida fue casi arruinada por culpa de las autoridades que no hicieron su trabajo cuando reportó su violación. Según narran las periodistas, cuando Marie intentaba dejar atrás un pasado de abusos y decepción, en 2008, fue atacada en su departamento por un hombre enmascarado. El sujeto la ató de manos usando los cordones de los zapatos de ella, le cubrió los ojos y la violó. Cuando terminó le tomó fotos, la amenazó y se llevó sus sábanas.Tras realizar su denuncia ante la policía, fue maltratada y acusada de mentir. Pero las cosas cambian cuando se empieza a sospechar que podría haber más víctimas. (Netflix)

“When They See Us” (2019) La galardonada miniserie «When They See Us» está disponible en Netflix

Basada en un caso real que sucedió el 19 de abril de 1989 en Nueva York, “When they see us” cuenta en forma de miniserie sobre “Los cinco del Central Park”, cinco adolescentes (4 afroamericanos y un latino) que fueron acusados y condenados injustamente por una violación que no cometieron. En cuatro capítulos se pueden ver los abusos de la policía y las acciones que tomaron para culparlos del crimen, incluso sin tener pruebas. Luego de un juicio lleno de irregularidades fueron encarcelados por violar y atacar a Trisha Meili, que estaba corriendo en plena noche en el famoso parque neoyorquino. Producida por Oprah Winfrey y con dirección de Ava Du Vernay, la producción muestra de forma descarnada cómo funciona parte del sistema judicial estadounidense, donde los prejuicios se adueñan de ciertos casos. (Netflix)

“Mindhunter” (2017-2019) Holden Ford (Jonathan Groff) y Bill Tench (Holt McCallany) en «Mindhunter»

“Mindhunter” sigue al equipo de investigadores del FBI que se dedicó a entrevistar a los asesinos más infames para poder desarrollar perfiles psicológicos que ahora se usan para identificar a los asesinos seriales. La serie sigue a dos agentes que visitan las cárceles para conocer las mentes criminales más siniestras de la historia de los Estados Unidos. El thriller producido y dirigido por David Fincher podría no volver a la plataforma de streaming tras el estreno de su segunda temporada el año pasado. (Netflix)

Fuente: infobae.com

Comentarios

comentarios