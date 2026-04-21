Desplazan a dos jefes de la ARCA que investigaban un fraude millonario en el Sindicato de Camioneros

Ocurrió en Mar del Plata y se suman al corrimiento previo de otros dos funcionarios por la misma pesquisa; en la causa se investiga un desvío de fondos en el gremio de Hugo Moyano

or orden directa de la cúpula en Buenos Aires de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), dos funcionarios del organismo en Mar del Plata fueron desplazados de sus cargos. El trasfondo del desplazamiento, según reconstruyó LA NACION, fue haber investigado a los proveedores apócrifos del hotel que el Sindicato de Camioneros tiene en la ciudad y contribuir así a la pesquisa judicial sobre el desvío de al menos $13.000 millones del gremio que lidera Hugo Moyano mediante el uso de facturas “truchas”, emitidas a nombre de proveedores inexistentes o sin capacidad operativa.

Los funcionarios desplazados eran, hasta el viernes, los jefes de las divisiones 1 y 3 de Fiscalización de la Dirección Regional Mar del Plata del organismo, Gustavo Marcelo Capdeville y Diego Guillermo González. Ambos fueron reasignados al rol de “asesor mayor” en una agencia marplatense y en una oficina de “trámites y verificaciones” de ARCA, respectivamente.

Capdeville y González se sumaron así a otros dos funcionarios afectados durante los últimos seis meses por la misma fiscalización sobre los manejos irregulares de fondos en Camioneros. En octubre pasado, cuando el caso recién se activaba, desplazaron al jefe de la División Jurídica de la Regional, José Visca, por responder una consulta del Juzgado. Ese antecedente quedó formalizado en el Boletín Oficial del 24 de octubre de 2025, cuando se dispuso su apartamiento. Y ante su corrimiento, el entonces jefe de ARCA en Mar del Plata, Luis Eduardo Tymkiw, pidió ser relevado de su cargo.

En ese contexto, según reconstruyó LA NACION, el actual titular de la Regional de ARCA en Mar del Plata, Pablo Catracchia, les requirió a Capdeville y González a fines de diciembre que congelaran la pesquisa que, además, habían dejado asentada en los sistemas internos del organismo, conocido por las siglas SEFI, o serían desplazados de sus cargos, lo que se concretó hoy.

La investigación judicial se inició en agosto del año pasado, cuando un empleado del Hotel 15 de Diciembre, perteneciente al Sindicato de Camioneros, se negó a convalidar las irregularidades y el mismo gremio, a través de un aliado de Moyano, radicó una denuncia en su contra. Desde entonces, la Regional Mar del Plata de la ARCA investiga quiénes eran los proveedores de presuntos bienes y servicios del establecimiento y detectó facturas “truchas” destinadas a justificar la salida de miles de millones de pesos de las cuentas del sindicato.

La causa tramita en la Justicia provincial. La fiscalía N°10 investiga un presunto fraude de $13.000 millones en el Hotel 15 de diciembre y tiene en curso una pericia contable que podría ser ampliada a las cuentas que tiene el sindicato en Buenos Aires. De ser así, el caso podría trasladarse al fuero federal, según fuentes judiciales al tanto del expediente. Al caso lo tienen el fiscal Carlos David Bruna y la jueza Lucrecia María Bustos.

Por el avande ce esta causa, Moyano desplazó a dos dirigentes de confianza: el secretario Administrativo,Claudio Omar Balazic,y el secretario Tesorero, Paulo Héctor Villegas. Ambos están imputados en la causa. “No pueden justificar gastos y por eso echaron a los dos directivos de Buenos Aires. La maniobra de fraude viene desde Capital, no es en Mar del Plata”, explicó a LA NACION una fuente con acceso al expediente judicial.

El viernes pasado hubo un revuelo en la sede sindical de Camioneros en Buenos Aires ante un pedido de informes contables, según averiguó LA NACION. El equipo de abogados del gremio evitó responder la consultas. En paralelo, se conoció que desde las cuentas que el sindicato y su obra social (Oschoca) tienen registradas en el Banco Provincia se transfirieron unos $900 millones en 12 días a tres fideicomisos vinculados a Liliana Zulet, la esposa de Moyano.

“No quieren quilombo”

En los considerandos de la Disposición 137/2026 de la ARCA, publicada en el Boletín Oficial, no se explicitan los motivos del desplazamiento de Capdeville y González, que se encuadra en “necesidades de servicio”, a propuesta de la Regional Mar del Plata –es decir, de Catracchia–, y con la firma de la responsable interina de la Dirección de Recursos Humanos del organismo, Guadalupe Gonzalez Sanguineti. Sin embargo, según reconstruyó LA NACION, las órdenes provinieron de niveles superiores del organismo en Buenos Aires.

El responsable real de la caída de los cuatro funcionarios de carrera fue el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Carlos García Pastrana. Es decir, uno de los lugartenientes del actual titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, hombre de confianza extrema del titular de ARCA, Andrés Vázquez.

“En Buenos Aires no quieren quilombo con Camioneros; en estos momentos, Moyano no se queja por los porcentajes de aumento en las paritarias”, indicó una fuente de la ARCA al tanto de lo ocurrido que accedió a dialogar con LA NACION bajo reserva estricta de su nombre.

En esa línea, los desplazamientos de Capdeville y González como antes de Visca registraron dos peculiaridades. La primera, que los tres se enteraron de lo ocurrido y de sus nuevas funciones cuando se publicaron en el Boletín Oficial, sin que nadie les informara antes, según reconstruyó LA NACION. La segunda, que desde Buenos Aires no designaron en el mismo acto a sus reemplazantes.

“No se trata solo de castigar a quienes actuaron como debían actuar, aún cuando tenían una orden informal para que no lo hicieran; lo que también buscaron desde Buenos Aires al desplazarlos de este modo es que sirva como un mensaje para el resto de los empleados y funcionarios del organismo”, indicó una segunda fuente al tanto de lo ocurrido. “Ahora saben a qué atenerse si desobedecen, aunque las directrices sean ilegales”, agregó.

Desde ARCA, por el contrario, negaron que los desplazamientos sean sanciones encubiertas ante la consulta de LA NACION. “Los movimientos de personal que se mencionan no tienen ninguna excepcionalidad. Desde enero de 2024 se desplazaron 1883 jefes, de los cuales 163 no fueron reemplazados. Son procesos habituales dentro de la estructura administrativa del organismo, que responden a criterios de mérito, oportunidad y conveniencia, y no afectan investigaciones en curso ni su trazabilidad”, indicaron. “En paralelo, y en su carácter de auxiliar de justicia, el organismo ha respondido y continúa respondiendo los oficios remitidos por el tribunal y la fiscalía intervinientes en esta causa – que bien vale aclarar – es entre privados. El rol de ARCA en esta y cualquier causa es aportar la información que la Justicia requiere”.

La investigación judicial

Los desplazamientos se producen mientras la Justicia provincial avanza sobre un presunto fraude millonario que incluye el uso de cheques en blanco y una red de al menos diez proveedores fantasma que habrían servido para justificar la salida de fondos del sindicato de Camioneros, lo que abre interrogantes sobre el impacto de esas decisiones administrativas en las tareas de fiscalización del organismo.

El desplazamiento de Capdeville, González y Visca, sumado al paso al costado de Tymkiw registra antecedentes en el pasado reciente de ARCA. En Mar del Plata, por ejemplo, funcionarios de la entonces AFIP denunciaron ante la Justicia un intento por detener una fiscalización sobre José María Nuñez Carmona, el socio del otrora vicepresidente Amado Boudou. Ambos, condenados por la Justicia.

Antes, el entonces director de la Regional Comodoro Rivadavia, Norman Williams, y el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, y el titular de la DGI, Horacio Castagnola, fueron desplazados por el entonces titular de la AFIP, Claudio Moroni, por negarse a detener una fiscalización sobre Gotti Hermanos, una de las constructoras patagónicas de Lázaro Báez.

Hoy, la historia parece repetirse con el sello de los Moyano.

Fuente: La Nacion

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