«18 Kilates» se presenta en Mar del Plata con un show gratuito

La banda de cumbia 18 Kilates llega a Mar del Plata para brindar un show gratuito este viernes 19 de diciembre en el Parque de Mogotes, ubicado en el Complejo Punta Mogotes, frente a los balnearios 8 y 9.



La propuesta contará con entrada libre y gratuita, apertura del predio desde las 18:00, y el show principal a partir de las 22:00, en uno de los espacios que se consolida como punto de encuentro durante el verano marplatense.

El recital se enmarca en la novena temporada del Parque de Mogotes, un lugar especialmente dedicado a los shows en vivo, donde el público puede disfrutar al aire libre de juegos, foodtrucks, propuestas gastronómicas y distintas actividades recreativas.

18 Kilates atraviesa un nuevo momento de fuerte crecimiento, impulsado por el resurgir de la cumbia romántica, su participación en streamings musicales y presentaciones en vivo. Con una trayectoria que los posiciona como referentes del género, la banda continúa convocando a distintas generaciones con un repertorio que combina clásicos y nuevas canciones que forman parte de este reciente boom.

La apertura de la noche estará a cargo de La Marvel, el grupo musical marplatense que revive los grandes éxitos de la cumbia y que viene ganando protagonismo en la escena local. De esta manera, el Parque de Mogotes prepara una noche a puro ritmo, música en vivo y celebración, en el marco de una nueva temporada que sigue sumando propuestas culturales de acceso libre en la ciudad.

