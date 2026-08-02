A Aldosivi no le alcanzaron las ganas del final y cayó ante Gimnasia y Esgrima de la Plata por 2 a 1

Aldosivi perdió por 2 a 1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata y continúa un año sin triunfos en el torneo oficial de AFA. Los goles fueron convertidos por Auzmendi y Colazo para la visita, en tanto descontó Gaitán. El partido se jugó en el Estadio Mundialista y tuvo un muy buen marco de público a partir de la posibilidad de ingreso de público visitante, que llegó en muy buen número.

Sobre el final del primer tiempo se dio lo que se venía anticipando por una mayor vocación y precisión del equipo platense, decidido a buscar el arco rival con mejores pases y claridad en las jugadas. Siempre aprovechando espacios, en particular con desbordes por la izquierda, encontró el camino que le daría resultados. El primero fue un aviso: centro atrás y Nacho Fernández apareció para meter un zurdazo a la carrera que Chicco sacó de manera brillante.

La siguiente jugada, cuando casi se cumplían 40 minutos, terminó en gol. Silva Torrejón desbordó luego de una serie de errores de Aldosivi que comenzaron con el reclamo de una supuesta falta en arco rival y una desinteligencia en las marcas en medio campo. Esta vez el centro cayó en la cabeza de Auzmendi. Palo y adentro.

Se fue al descanso con una ventaja que casi nunta estuvo en riesgo. Ni siquiera en el complemento, cuando Damonte replanteó el equipo y buscó un mayor caudal ofensivo. Pero la falencia siempre estuvo en la calidad de construcción del ataque, pocas veces con claridad y casi nunca de real peligro.

Todo se complicaría a los 20, cuando Colazo cumplió con la célebre “ley del ex”: de derecha definió muy bien frente a la salida del arquero del conjunto marplatense. Era justo.

Quizás lo mejor de Aldosivi no pasó por el juego sino por la entrega, sobre todo lo demostrado en el tramo final, que fue cuando sacó a relucir la vergüenza deportiva. Se puso en partido con un gol de Nicolás Gaitán, uno de los flamantes refuerzos. También de cabeza, con mucho oportunismo.

No sumar de local es un gran problema para este Aldosivi, urgido de puntos para sumar en su desesperante carrera para trepar y escapar de los puestos de descenso. Lo que tiene por delante no aparece fácil. Habrá próxima escala ante del siempre fuerte Rosario Central.

A partir de allí, cuando todavía quedaba un cuarto de hora, fue a buscar como pudo. Lo intentó a su manera, por momentos de arrebato. Probó, arrimó, intentó pero no se dio. Hasta el último momento estuvo con la mira puesta en el arco defendido por Insfrán. No se dio y quizás el mayor premio para estos jugadores fue el reconocimiento de su público. A pesar de la derrota hubo despedida para los jugadores con aplausos. sigue sin poder ganar en lo que va del año jugando por la Liga Profesional 2026, luego de 9 empates y 9 derrotas.

Fuente: ahoramardelplata

Comentarios

comentarios