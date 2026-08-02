Vacaciones de invierno: viajó casi un 6% más de turistas que el año pasado

Así lo señaló un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El impacto económico totalizó $2,12 billones y resultó un 2,5% superior en comparación con 2025.

Las vacaciones de invierno tuvieron mayor movimiento y consumo turístico en la Argentina, con 4,6 millones de personas que viajaron por el país y gastaron US$1.412 millones. Así lo indicó un relevamiento publicado este domingo por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El movimiento en el receso invernal por las ciudades que integran el circuito turístico nacional fue un 5,9% más que en 2025 y el impacto económico resultó un 2,5% superior al del año pasado, medido a precios constantes, al totalizar $2,12 billones.

De acuerdo con el reporte al que accedió Popular, la estadía media fue de cuatro días, superando levemente al año pasado (3,9) y el gasto diario promedió los $115.115, que, a precios reales (es decir, descontando la inflación), resultó un 5,6% inferior al año pasado.

Los números que dejaron las vacaciones de invierno 2026, según CAME.

«En estas vacaciones, miles de turistas viajaron a EE.UU. a seguir a la Selección argentina, lo que se sintió en algunos destinos locales. Pero a la vez, muchos extranjeros se vieron tentados a conocer el país, posiblemente y en buena parte alentados por la marca que fue dejando el seleccionado a lo largo del Mundial», explicaron desde CAME.

Y luego, puntualizaron: «La recuperación del turismo en 2026 es una buena noticia (en 2025 los viajes internos habían caído un 11%), aunque todavía la cantidad de gente que viaja es un 16,9% menor al récord alcanzado en 2023″.

La entidad de la mediana empresa destacó que, junto con el turismo, «a lo largo de todo julio se notó una mayor circulación de excursionistas, especialmente hacia los destinos que ofrecieron fiestas, eventos gastronómicos, u otras actividades convocantes».

«Las vacaciones de invierno 2026 fueron atípicas porque coincidieron con el Mundial de Fútbol, con un clima inestable y con una situación económica más restrictiva de lo habitual», concluyó en su relevamiento.

Salta fue uno de los destinos elegidos por el turismo en las vacaciones de invierno 2026.

Vacaciones de invierno: los lugares más elegidos por los turistas

De acuerdo con un informe del Observatorio Argentino de Turismo (OAT), de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), los destinos más visitados los viajeros fueron San Carlos de Bariloche, la Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Mendoza y Salta. Además, numerosas localidades presentaron ocupaciones superiores al 80 %; entre ellas, Villa Carlos Paz, La Cumbrecita, Malargüe, San Rafael, Esteros del Iberá, Iguazú, Bariloche, Salta y Ushuaia.

En este contexto, en Aerolíneas Argentinas los vuelos de cabotaje continuaron impulsando el crecimiento, con 510.136 reservas, lo que representó un 9% más que el año pasado fortaleciendo la conectividad aérea hacia los principales destinos turísticos del país.

Fuente: diario popular

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