Los patentamientos de autos 0km sufrieron la mayor caída del año

ACARA informó que se patentaron 43.758 vehículos durante julio. Un 30,3% menos que en el mismo período del año pasado. En lo que va de 2026, las ventas acumulan una baja del 12,8%.

Los patentamientos de vehículos 0 kilómetro registraron en julio la mayor caída interanual en lo que va de 2026 y reflejaron el deterioro del mercado automotor. Según informó la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), durante el mes se patentaron 43.758 unidades, un 30,3% menos que en el mismo período del año pasado y un 7,7% por debajo del nivel alcanzado en junio.

Con este resultado, el acumulado de los primeros siete meses de 2026 muestra una contracción del 12,8% en las ventas de vehículos nuevos. El retroceso se da en un contexto marcado por la caída del consumo de bienes durables, el freno del crédito al sector privado, el aumento de la morosidad y la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos.

El informe de ACARA detalló que, en la comparación interanual, la baja fue más pronunciada en los vehículos livianos, con un descenso del 31,2%, mientras que los pesados retrocedieron un 19,4%. En términos mensuales ocurrió el fenómeno inverso: los patentamientos de vehículos pesados disminuyeron un 10,6%, frente al 7,8% registrado por los livianos.

La composición del mercado prácticamente no mostró cambios respecto de los últimos meses y continuó dominada por los vehículos importados. Durante julio, el 69% de los patentamientos correspondió a unidades provenientes del exterior, mientras que el 31% restante fueron vehículos de fabricación nacional.

Entre las marcas, Toyota, Fiat y Volkswagen conservaron los tres primeros puestos del ranking, aunque las dos últimas resignaron participación de mercado. Ford avanzó hasta el cuarto lugar y desplazó a Renault, que fue una de las automotrices con mayor pérdida de participación, impulsada por la caída en las ventas de los modelos Kwid y Kardian. Chevrolet, en tanto, mantuvo el quinto puesto.

En cuanto a los modelos, las mayores subas se registraron en la Toyota Hilux y el Ford Territory. Dentro del segmento de vehículos eléctricos, BYD continuó liderando el mercado con más del 70% de participación, aunque mostró una disminución respecto del mes anterior.

El comportamiento de las ventas también fue negativo en todo el país. Santa Cruz encabezó las mayores caídas interanuales con un desplome del 59,5%, seguida por Misiones, con una baja del 43,7%, y Río Negro, con un retroceso del 42,6%. Ninguna provincia logró mejorar los registros obtenidos en julio del año pasado.

Los datos difundidos por ACARA consolidan la tendencia negativa que atraviesa el mercado automotor durante 2026. La caída sostenida de los patentamientos expone el debilitamiento del consumo de bienes durables en un escenario donde el acceso al financiamiento continúa limitado y la demanda permanece condicionada por el deterioro del poder de compra de los hogares.

Fuente: diario popular

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